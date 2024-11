Arezzo, 25 novembre 2024 – Il Semplicemente Donna nelle scuole e all’azienda Menci per parlare di parità di genere

In occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Premio Semplicemente Donna ha rafforzato ulteriormente il legame con il territorio castiglionese, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole. Due eventi in particolare sono stati significativi: il primo, quello svoltosi venerdì e sabato mattina al Liceo alla presenza di alcune premiate dell’edizione 2024, e il secondo, molto partecipato, insieme ai dipendenti dell’azienda Menci.

Durante le mattinate di venerdì 22 e sabato 23 novembre, infatti, le premiate hanno incontrato gli oltre 2000 studenti di 17 istituti superiori e medie della provincia di Arezzo. Venerdì e sabato mattina, alcune di loro hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Superiore Giovanni da Castiglione. Attraverso racconti e testimonianze, hanno portato direttamente in aula storie di riscatto e impegno sociale, offrendo esempi concreti di valori come parità, rispetto e inclusione.

Gli studenti che hanno partecipato agli incontri avranno la possibilità di prendere parte al concorso di borse di studio “Giù le mani, il diritto di contare”. La cerimonia di assegnazione, con dieci borse in palio, si terrà a maggio 2025 presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, consolidando il messaggio educativo e formativo del premio.

Nel pomeriggio di venerdì 22 novembre, il Semplicemente Donna ha fatto tappa anche all’azienda castiglionese Menci, con due premiate che hanno incontrato le maestranze dell’azienda presso la sala polivalente di Montecchio. Presente all’incontro Cristina Toteri, premiata di questa edizione, che si è imposta grazie alle sue capacità in un ambiente tipicamente “maschile” come quello del motociclismo. Toteri è stata infatti la prima donna saldatrice nell’Aprilia Racyng. Insieme a lei, Monica Zanetti, premiata nell’edizione 2023, prima donna meccanico in Ferrari. Toteri e Zanetti hanno raccontato le loro esperienze lavorative e personali e le difficoltà che hanno incontrato per imporsi in un ambiente tipicamente maschile come quello dei motori.

All’azienda Menci, oltre che ai dirigenti e ai ragazzi del Liceo, vanno i complimenti da parte dell’Amministrazione comunale per la grande sensibilità dimostrata e per aver dato fin da subito la loro disponibilità a parlare di temi così importanti come la violenza sulle donne e la parità di genere.