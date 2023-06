Il Rotary club Arezzo ha celebrato il “Passaggio del Collare”

Arezzo, 28 giugno 2023 – Ingresso di tre nuovi soci. Service attraverso la sponsorizzazione di un veicolo innovativo per trasporto persone con difficoltà motoria per la Misericordia di Arezzo. Partecipazione in video o in presenza delle massime autorità rotariane distrettuali attuali e past. Focus sul recente restauro della Chiesa di San Lorenzo e quindi partecipazione alla serata del Vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca e del presidente della Misericordia, Pierluigi Rossi. Più una grandissima partecipazione di soci e la serena consapevolezza di crescita del ruolo del Club in città.

E’ questo il sunto veloce della cerimonia di ieri sera; si è celebrato infatti presso il ristorante La Doccia il cosiddetto “Passaggio del Collare” del Rotary Club Arezzo fra il presidente uscente Alberto Papini e il presidente entrante Marco Genalti.

Il presidente uscente del Rotary Club Arezzo, Alberto Papini - che andrà a ricoprire nell’annata rotariana in apertura il ruolo di Segretario Distrettuale - ha avuto ovviamente il compito di condurre il partecipatissimo incontro, al quale era presente anche il Governatore entrante del Distretto, Fernando Damiani, sempre molto vicino al Club. Damiani ha rivolto un saluto davvero sentito ai soci e ai dirigenti del club service aretino, del quale ha apprezzato “l’ottimo lavoro di Alberto Papini e il fortissimo impegno del Club e dei suoi soci a favore delle necessità della città”.

Il presidente uscente Papini ha condotto la serata con la consueta disinvoltura, mettendo a proprio agio tutti i numerosi presenti: soci, familiari e ospiti: Dopo aver “spillato” i tre nuovi soci del Rotary Club Arezzo, ha fatto un rapido bilancio del più che positivo anno trascorso alla guida del Club, il primo in epoca post pandemia e quindi vissuto in presenza, il che ha consentito a Papini, coadiuvato da un consiglio direttivo che ha lavorato da squadra, di portare avanti e concretizzare un grandissimo impegno a servizio della città di Arezzo: ha elencato i numerosi service di carattere sociale, sanitario e di forte impatto culturale e sociale, come il restauro della Chiesa di San Lorenzo in pieno centro storico. Papini ha poi ringraziato i soci per il loro vivo impegno nella partecipazione soprattutto ai service realizzati.

Il presidente che guiderà il club per l’annata 2023-24 è Marco Genalti, emozionato ma davvero motivato e più che pronto all’impegno che lo attende, con un programma molto ben definito, con service che saranno svolti nell’annata a venire, fortemente rivolti alla nostra città, al suo territorio e al sostegno alle categorie più deboli. Ma anche con un potenziale di forte impatto a livello culturale. Genalti ha anche presentato il nuovo Consiglio Direttivo del club, allargato anche quest’anno ad una rappresentanza diretta del Rotaract.