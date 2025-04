Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella apre Youtopic Fest, il festival internazionale sul conflitto di Rondine

Arezzo, 15 aprile 2025 – Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire Youtopic Fest, il festival internazionale sul conflitto di Rondine, in programma dal 6 all'8 giugno alla Cittadella della Pace (Arezzo). Il Capo dello Stato ha accolto il nostro invito, mantenendo l’impegno dato ai giovani di Rondine che ospitò al Quirinale nel 2018: sarà proprio lui a inaugurare l’evento venerdì 6 giugno, al termine della marcia “In cammino per la pace” da Arezzo a Rondine, che darà il via ai tre giorni disarmanti di YouTopic e che, tradizionalmente, raccoglie circa cinquemila adesioni tra giovani e adulti, nello stile che ormai si è affermato nel tempo, senza bandiere o simboli di partito, senza barriere, senza esclusioni, “non contro ma per”, tutto proteso all’abbraccio dei giovani di Rondine che superano l’odio scaturito dalla guerra, e vivono una esperienza di pace.

La visita del presidente Mattarella e le sue parole si innesteranno soprattutto su due tragedie quotidiane che reclamano soluzione urgente: la guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Vissuti dolorosi che Rondine vive ogni giorno con i giovani dei Paesi colpiti, che ostinatamente tessono le relazioni che anticipano quel futuro di cui – speriamo – diventino i primi protagonisti.

Il Presidente sarà qui soprattutto per loro, i giovani della World House di Rondine: israeliani e palestinesi, russi e ucraini, e tanti altri appartenenti a popoli travolti dalla distruzione di guerre dimenticate. Per sostenere il loro coraggio di dire no all’odio e l’impegno in prima persona ad andare oltre la logica del nemico, che alimenta ogni guerra presente e futura, e per lanciare, da questo luogo unico nel mondo, un messaggio nuovo, che aiuti il mondo intero a superare la logica della guerra e fare ingresso in un tempo di pace.

Giovani con il volto e la storia di chi lavora per lasciarsi alle spalle i conflitti armati, scommettendo sulla scelta di camminare, convivere e costruire il futuro proprio con il “nemico”. Giovani internazionali ma anche italiani, che attraverso il Quarto Anno Rondine e le Sezioni Rondine – oramai 32 in tutta Italia – si formano al Metodo Rondine per la trasformazione del conflitto, praticando ogni giorno il passo possibile per disarmarsi e uscire dall’indifferenza.

Un futuro che si costruisce insieme, e che richiama il titolo di questa edizione di YouTopic Fest: “L’ImmaginAzione”. Perché immaginare non è fantasticare. “Immaginare è sognare come preludio al progettare il cambiamento”, afferma il presidente e fondatore Franco Vaccari. “È frutto e alimento di ogni relazione: il noi orientato al futuro. E allora, come far avanzare i sogni che cambiano il mondo e cacciano gli incubi? Immaginare insieme, facendoci vicini a chi soffre, a chi è impaurito e disorientato, è condividere un po’ di quello che ciascuno di noi è e può. È avere fiducia nel futuro nonostante la nebbia fitta del presente. Immaginare insieme è prendere una direzione, rischiare, avanzare, e poi progettare. Perché «C’è sempre un’altra possibilità». E quella possibilità si può alimentare solo nella concretezza delle relazioni”.

La visita del Presidente Mattarella darà dunque un'impronta speciale all'intera tre giorni del festival, che rimarrà scolpita nella storia di Rondine: un evento che siamo felici di condividere con tutti coloro che in trent’anni hanno supportato questa esperienza, che da un piccolo borgo ha cercato di coltivare il seme della speranza nel mondo. Con tutti, a partire dalla città di Arezzo, dalla quale la nostra avventura è partita, e con quanti hanno via via camminato con noi anche solo per un metro di strada. Una storia di relazioni che tenacemente continua a sostenere il coraggio dei giovani che vogliono un domani luminoso.

L'appuntamento è per il 6, 7, 8 giugno a Rondine Cittadella della Pace per far parte di questo cammino insieme a YouTopic Fest.