Il Premio Internazionale Semplicemente Donna

Arezzo, 13 novembre 2024 – Oltre 2000 studenti, 17 Istituti scolastici, numerosi insegnanti e dirigenti scolastici: questi i numeri della due giorni del Premio Internazionale Semplicemente Donna per un progetto educativo dedicato alle scuole con l'obiettivo di ispirare i ragazzi nella costruzione di una società più equa ed inclusiva. Le premiate di questa edizione ed alcune delle precedenti nelle mattinate di venerdì 22 e sabato 23 novembre incontreranno infatti gli studenti della provincia di Arezzo,

portando direttamente nelle aule le loro storie di riscatto e coraggio :l'obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni e offrire loro esempi concreti di impegno

sociale, resilienza e determinazione perché i giovani hanno bisogno di testimonianze dirette, di guardare negli occhi chi ha vissuto in prima persona situazioni negative ma anche storie di riscatto. Un'iniziativa importante, "resa concreta grazie all'impegno della professoressa Stella Ficai, coordinatrice del progetto per le scuole", spiegano Angelo Morelli e Chiara Fatai, rispettivamente presidente e coordinatrice del premio: "Il legame con il mondo della scuola è per noi fondamentale. Le testimonianze che verranno portate nelle classi avranno un impatto diretto sulle coscienze dei ragazzi, rafforzando valori di uguaglianza e rispetto".