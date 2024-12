Il Prefetto di Arezzo ha approvato per la stagione 2024/2025 i Piani provinciali di emergenza Neve per l'Autostrada A1

Arezzo, 16 dicembre 2024 – Il Prefetto di Arezzo ha approvato per la stagione 2024/2025 i Piani provinciali di emergenza Neve per l'Autostrada del sole A1 (tratto Incisa/ Reggello Valdichiana), per il Raccordo Autostradale A1 Arezzo-Battifolle e per la strada di grande comunicazione S.S. 3 bis E45 (tratto Sansepolcro Sud-Canili).

I Piani Neve delineano le azioni che gli Enti, a vario titolo interessati, devono adottare per mitigare gli effetti delle nevicate o di altri eventi avversi sulla circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza stradale e di ripristinare, nel più breve tempo possibile, le normali condizioni di viabilità.

I Piani in argomento confermano sostanzialmente gli assetti operativi delle precedenti edizioni, così come convenuto nel corso delle riunioni del Comitato Operativo per la Viabilità svoltesi in Prefettura, cui hanno partecipato le Forze di Polizia statali e locali, i Vigili del Fuoco, la Provincia e gli altri Enti locali interessati, la Centrale dell’Emergenza Sanitaria 118, l’ANAS-Struttura territoriale toscana e la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione IV Tronco.

Le pianificazioni di emergenza sono state, altresì, redatte previo confronto e raccordo con le Prefetture limitrofe, in considerazione delle opportunità di operare in stretta sinergia con le strutture operative delle limitrofe province.

Il sistema di allertamento in caso di rischio prevede una sequenza di quattro livelli, basata su una diversa serie di colori:

colore verde (Fase di attenzione) condizioni meteo in peggioramento o precipitazione nevosa imminente;

colore giallo (Fase di preallarme) precipitazione nevosa in atto nel tratto più a nord della strada;

colore rosso (Fase di allarme) precipitazione nevosa intensa;

colore nero (Fase di emergenza) strada impraticabile in condizioni di sicurezza.

Ogni decretazione di codice colore relativa alle varie fasi dell’emergenza neve prevede diverse tipologie di attivazione delle varie Forze di polizia statali e locali, che dovranno controllare e gestire la circolazione stradale, procedere all’effettuazione del controllo catene e gomme termiche (c.d. filtraggi), attivare i presidi agli svincoli di entrata individuati nelle pianificazioni e gestire gli automezzi dirottati nelle aree di sosta in caso di precipitazioni nevose intense.

I gestori delle strade, invece, dovranno mantenere le strade percorribili, con l’impiego dei mezzi spargisale, collocare idonea segnaletica e attivarsi per la chiusura delle barriere mobili agli svincoli di entrata in caso di precipitazioni nevose intense.

La Provincia e i comuni interessati dai tratti a rischio neve e dai percorsi della viabilità alternativa presteranno assistenza agli automobilisti in caso di prolungamento dell’emergenza e garantiranno la pulizia dei tratti stradali lungo la viabilità alternativa e le strade di accesso alle aree di accumulo dei mezzi pesanti, ricadenti nella viabilità di propria competenza.

Al fine di garantire l’attuazione e il buon esito delle azioni previste nella pianificazione si confida nella collaborazione di tutta la cittadinanza affinchè adotti comportamenti prudenziali e si attenga alle prescrizioni che saranno diramate in caso di caso di precipitazioni nevose.