Il nuovo ambulatorio riduce i tempi d'attesa dell'affollato pronto soccorso

Terni, 20 maggio 2023 L'ambulatorio dei codici bianchi e verdi, che filtra gli accessi nell'affollato pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria, riduce i tempi d'attesa. Ecco i primi dati, diffusi dai direttori di Asl e Ospedale, Massimo De Fino e Andrea Casciari, del servizio sperimentale avviato il primo aprile e che resterà operativo fino a luglio. “Dall’analisi numerica riferita al periodo aprile-maggio – fanno sapere i vertici sanitari _ , si può apprezzare una notevole riduzione dei tempi di attesa, soprattutto per quanto riguarda le 12 ore diurne. Confrontando i dati relativi al periodo di avvio del nuovo sistema regionale a cinque colori (10 gennaio – 10 aprile 2023) con quelli relativi al periodo del progetto sperimentale (11 aprile 2023 – oggi), si evidenzia la seguente riduzione dei tempi di attesa medi nelle 24 ore. I codici bianchi sono passati da 107 minuti a 64 minuti. I codici verdi da 90 minuti a 71 minuti. La presa in carico dei codici a più bassa intensità ha consentito, inoltre, un efficientamento della presa in carico dei codici a più elevata intensità di cura. I codici azzurri sono passati da 93 minuti a 77 minuti. I codici arancioni da 45 minuti a 31 minuti”.