Arezzo, 24 luglio 2024 – Il Consiglio comunale approva il Piano Economico Finanziario 2024-2026 di ATAM SpA

Investimenti per oltre 3 milioni nel triennio per migliorare la qualità

dei servizi di mobilità urbana

Nella seduta del 25 luglio, il Consiglio comunale di Arezzo ha approvato il Piano economico finanziario 2024-2026 di ATAM SpA, la società in house del Comune affidataria della gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento cittadine.

Il Piano, che delinea le previsioni economiche, finanziarie e patrimoniali per il prossimo triennio, conferma la solidità aziendale di ATAM e la sostenibilità della sua gestione. Grazie a una gestione efficiente e a un'oculata programmazione, la società potrà realizzare nel periodo investimenti per oltre 3 milioni di euro volti a migliorare la qualità dei servizi offerti e l'esperienza di mobilità dei cittadini aretini.

Tra gli interventi più significativi previsti dal Piano vi sono il rifacimento del manto stradale del parcheggio Eden (580.000 euro nel 2024), la sostituzione della segnaletica nei parcheggi in struttura Baldaccio, Mecenate e San Donato (85.000 euro nel 2024), il revamping del servizio di Bike Sharing con l'introduzione di biciclette tecnologicamente avanzate (76.000 euro nel 2024), il relamping a LED del parcheggio Baldaccio per ridurre i consumi energetici (600.000 euro nel 2025), l'efficientamento dell'illuminazione anche nei parcheggi Mecenate e San Donato (per complessivi 307.000 euro nel 2026) e la realizzazione di un'area sosta bus/camper in via Tarlati (800.000 euro nel 2026).

Il Piano tiene conto dell'operazione di riscatto anticipato dei contratti di leasing relativi ai parcheggi Mecenate e San Donato, conclusa nel marzo 2024, che ha determinato per ATAM risparmi sui costi e una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

L'assessore Merelli ha dichiarato: "L'approvazione del Piano economico finanziario di ATAM rappresenta un importante passaggio per assicurare ai cittadini servizi di mobilità efficienti e di qualità nei prossimi anni. Gli investimenti programmati consentiranno di rendere più moderna, sostenibile e integrata l'offerta di sosta e sharing, a beneficio degli utenti e della vivibilità urbana. Siamo soddisfatti della solidità economica dimostrata da ATAM, che le permetterà di affrontare le sfide future potendo contare su una situazione patrimoniale e finanziaria equilibrata".

I servizi gestiti da ATAM, che spaziano dai parcheggi a raso e in struttura fino al bike sharing, al car sharing, all'infomobilità e alla gestione delle scale mobili, continueranno ad essere attentamente monitorati attraverso un sistema di centri di costo, per verificarne il contributo agli obiettivi aziendali e alle politiche di mobilità dell'Amministrazione.

Il Consiglio comunale, approvando il Piano economico finanziario 2024-2026, ha espresso un giudizio positivo sulle capacità industriali e sulle prospettive di sviluppo di ATAM, confermando la fiducia riposta dal Comune nella propria società in house per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la città. La delibera ha ottenuto voti 19 favorevoli e 8 contrari.

Il Consiglio comunale ha poi approvato con 19 voti a favore e 8 contrari la variazione al bilancio di previsione, piano delle alienazioni, al programma triennale delle forniture e servizi e conseguente variazione al DUP 24-26. Non è stata approvata la pratica relativa alla vendita dell'area situata in via Galvani: 16 i voti favorevoli e 10 astenuti.