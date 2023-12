Arezzo, 2 dicembre 2023 – Il Consigliere Provinciale Marco Morbidelli con delega alla viabilità e ai lavori pubblici fa il punto sugli interventi conclusi e avviati nel mese di novembre 2023 :

“La macchina della Provincia lavora a pieno ritmo monitorando costantemente le strade di propria competenza ed in gestione, intervenendo prontamente sulle criticità, per una rete viaria moderna e sicura. Soddisfatto il Presidente della Provincia Alessandro Polcri per i risultati fin qui ottenuti. Garantisce che l’impegno fin da subito prodigato in un lavoro di squadra, continua con intensità per destinare le risorse alla sicurezza di strade, scuole e ponti di tutto il territorio, cogliendo anche ogni opportunità grazie alle risorse del PNRR. Il territorio è vasto, ma stiamo dando pieno sostegno a tutte le vallate, afferma il Presidente.

Tante le opere concluse a partire dalla SP62 Campiano, dove sono stati effettuati dei lavori conclusi il 22 settembre, per il recupero del ponticello lungo la SP 62 Alto Corsalone al km 3+900 sul fosso di Campiano in Comune di Bibbiena, per un importo pari a € 371.000. Sempre nel Casentino sono stati ultimati il 20 novembre, gli interventi sulla SP67 Moggiona, relativi a lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.67 di Camaldoli, km. 9+800, località Moggiona fosso Loto, nel Comune di Poppi, per un importo di € 125.000. Nel Valdarno l’intervento ultimato lo scorso 20 settembre 2023, ha riguardato la SP11 Mocarini, con lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 11 lungo Arno, km. 8+943, località Ponte Mocarini, nel Comune di Terranuova Bracciolini per un importo di € 190.000. Sono invece stati consegnati lo scorso 27 novembre i lavori, per il rafforzamento corticale con rete e barriere paramassi lungo la S.P. 71 di Caiano dal km 0+500 al km 3+000 nel Comune di Castel San Niccolò per un importo finanziamento € 435.000,00. Sempre in partenza dal 27 novembre i lavori nella SP2 Pogi per la manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 02 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno. Per un importo di € 420.000. Sulla SR 71 Viadotto Capolona, sono stati affidati il 6 novembre 2023 i lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km. 159+500 per un importo del progetto di € 1.450.000,00. Infine nella SR 71 Viadotto Rassina, stati affidati il 24 ottobre 2023 i lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola in località Rassina nel Comune di Castel Focognano al km. 173+685, che vede un importo progetto di € 2.100.000,00. Dunque è interesse dell’Ente Provincia la sicurezza dei cittadini e utenti che transita nelle strade.” Oltre a quanto elencato la Provincia ha risposto tempestivamente alle richieste dei sindaci di tutti i territori cercando di programmare insieme la migliore risposta onde evitare rischi e disagio ai cittadini utenti.