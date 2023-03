Il 4° Stormo ha aperto le porte ai cittadini di Grosseto

Grosseto, 31 marzo 2023 - Grande successo per gli open day del 4° Stormo Caccia e della 121° squadriglia R.R. di Poggio Ballone: le iniziative erano inserite nel calendario di eventi organizzati in occasione del centenario dell’Aeronautica militare. Dopo le cerimonie dell’alzabandiera solenne, che hanno inaugurato la giornata, le caserme hanno accolto la cittadinanza. All’interno dell’aeroporto militare di via Castiglionese sono stati allestiti stand espositivi, simulatori di volo e food-truck di vario tipo. I cittadini hanno potuto visitare il museo storico del 4° Stormo per ripercorrere gli anni di lavoro del reparto più longevo dell’Aeronautica militare, nonché velivoli in mostra statica, auto d’epoca e Vespa Piaggio. Infine, hanno avuto l’opportunità di prendere parte all’esibizione di aeromodellismo dinamico e ad attività di volo con mongolfiere. A Poggio Ballone, invece, è stata presentata la Sala multimediale e archivio storico intitolata a Francesco “Checco” Rosito e sono stati proiettati dei filmati celebrativi della storia della Forza armata.

Alle iniziative hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti e le più alte autorità. “L’Arma azzurra, nei suoi primi cento anni di attività, si è dimostrata una vera e propria eccellenza a servizio della Nazione. Ogni giorno, in Italia come all’estero, contribuisce alla difesa e alla sicurezza del territorio, con una propensione all’innovazione tecnologica – commenta Turbanti –. Questi open day hanno dato la possibilità alla comunità di conoscere meglio il lavoro degli uomini e delle donne che, con passione e professionalità, si mettono a servizio della città.”