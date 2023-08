I vigili del fuoco piangono Artù, cane eroe: in prima linea da Norcia a Rigopiano e Amatrice

Firenze, 12 agosto 2023 – “Grazie per tutto quello che hai fatto”. Una dedica semplice eppure commovente quella che i vigili del fuoco di tutta Italia hanno riservato ad Artù, il cane eroe morto ieri dopo anni di servizio a disposizione del corpo nazionale Vvf e della comunità.

Artù è stato in prima linea in tutte le più importanti e recenti emergenze nazionali: dal terremoto in Emilia Romagna a quello di Amatrice e Norcia, alla valanga di Rigopiano.

Artù, che faceva parte del nucleo cinofili di Volpiano, in Piemonte, sarà ricordato anche come il primo cane di razza Australian Kelpie nei vigili del fuoco. Si tratta di una razza molto forte e ricca di vitalità, ma anche ben disposta all’addestramento (è un cane da pastore australiano) per cui ha tutte le caratteristiche per il servizio di soccorso. E cosa più importante, la sua fedeltà al padrone è incredibile, smisurata. E oggi in tanti lo salutano e lo ringraziano per tutto il bene che ha fatto.