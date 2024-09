I Reveu in rampa di lancio, la band a Firenze Rocks

Arezzo, 23 settembre 2024 – Saranno sul palco che in passato è stato di Metallica, Green Day e Maroon 5, solo per citarne alcuni. Loro sono la band aretina Reveu e hanno appena vinto il College Clash: contest per band toscane nate a scuola. Una vittoria che adesso apre le porte del prestigioso Firenze Rocks 2025. Potevano partecipare tutte le formazioni musicali o cantautori, senza limite di genere, formati durante il percorso scolastico di media superiore in Istituti e Licei della Regione Toscana con età media dei componenti non superiore ai 26 anni. La formazione vincitrice del contest aprirà una delle giornate del Firenze rocks 2025.

La band aretina è stata selezionata tra oltre 100 pretendenti, superando 5 eliminatorie e 2 semifinali. Erano sei i finalisti di College Clash, concorso per giovani band toscane che ha infiammato l’estate di Ultravox Firenze: Burning Blood, DRVN, Ejent, HSO, Magnitudo 18 e appunto l’aretina Revue. I gruppi si sono dati battaglia allo spazio estivo del Parco delle Cascine. Una sfida segnata da generi e approcci diversi alla musica.

I Revue sono composti da Filippo Migliorini bassista, Pietro Morgione e Lorenzo Del Bravo chitarristi, Lorenzo Camaiani batterista e Giovanni Laschi voce. Nascono nel 2021 ma nel 2022 raggiungono la formazione attuale. Suonano rock in espansione aperto a sonorità indie e shoegaze, ma è impossibile catalogarli in un unico genere. A stilare la classifica finale sia il pubblico presente, sia una giuria qualificata composta da addetti ai lavori. In palio per il primo classificato appunto un posto sul palco del prossimo Firenze Rocks.

«Una grande emozione – dice Filippo Migliorini bassista dei Reveu – aver vinto il Collage Clash, siamo stati selezionati su 30 artisti under 25. Il premio, suonare al Firenze Rocks 2025, ci rende orgogliosi: saremo la prima band aretina a salire nello stesso palco di big internazionali. Negli anni passati qui hanno suonato Metallica, Green Day e Maroon 5. Collage clash è stata una grossa sfida per noi, il livello era altissimo ma il nostro impegno e la costanza sono stati ripagati dal risultato ottenuto. Il contest è durato tutta l’estate e quindi abbiamo rinunciato ad andare in vacanza per lavorare sulla nostra musica. Siamo ancora increduli della nostra vittoria ma siamo veramente felici che tutti i sacrifici che abbiamo fatto siano stati ripagati.»