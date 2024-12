I “cuori di cioccolato” di Telethon nelle Farmacie Comunali di Arezzo

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Le Farmacie Comunali di Arezzo in campo per la ricerca scientifica con Telethon. Le otto farmacie di città e frazioni stanno ospitando, per il secondo anno consecutivo, la campagna solidale “Cuori di cioccolato di Telethon” e hanno rinnovato il loro impegno nel condurre una raccolta fondi finalizzata a migliorare la vita delle persone affette da malattie genetiche attraverso la vendita delle celebri confezioni di cioccolatini. L’iniziativa proseguirà per l’intero periodo delle festività natalizie fino a lunedì 6 gennaio con l’obiettivo di dar vita a una mobilitazione solidale in cui ogni cittadino potrà portare il proprio contributo per sostenere lo sviluppo di cure, diagnosi e servizi collegati alle patologie rare.

“Cuori di cioccolato di Telethon” rappresenta uno degli appuntamenti più importanti promossi dalla fondazione, con una diffusione capillare in tutta la penisola: l’acquisto di specialità dolciarie per sé stessi o per gli altri diventa un’occasione per fare del bene e per veicolare informazioni sui progressi della ricerca. Tale mission è stata nuovamente sposata anche dalle Farmacie Comunali di Arezzo che, al loro interno, hanno allestito alcuni spazi dove sarà possibile trovare i “cuori” che, racchiusi in un’elegante confezione rigida conservabile e riutilizzabile, sono disponibili nelle due varianti al cioccolato fondente e al cioccolato al latte. Il tutto, con l’obiettivo di dar seguito a un’attività che dal 1990 ha finanziato oltre 3.000 studi su 637 malattie rare per garantire a bambini, adulti e famiglie la speranza di un futuro migliore.