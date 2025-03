Arezzo, 3 marzo 2025 – I complimenti e gli auguri dell’assessore Federico Scapecchi alla giovane ginnasta aretina Ginevra Bindi, appena convocata in nazionale

“Desidero congratularmi con Ginevra Bindi, giovane ‘farfalla’ in forza alla Ginnastica Falciai, per la convocazione nel Team Italia in vista della decima edizione della Aphrodite Cup. Ginevra sarà impegnata in Grecia dal 21 al 23 marzo e indosserà per la prima volta i colori azzurri in campo internazionale.

Questo grande risultato arriva a ruota del fine settimana svoltosi a Desio e condiviso da Ginevra con le migliori ginnaste d’Italia ed è anche frutto dell’ottima prestazione del 22 febbraio a Chieti, in occasione della prima prova del campionato nazionale di Serie A2. In Abruzzo, Ginevra, insieme alle sue compagne di squadra, ha trascinato la Ginnastica Falciai al secondo posto assoluto. Avanti Ginevra, porta in alto il tricolore e il cavallino rampante”!