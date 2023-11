Gucci, le slingback Signoria a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne

Firenze, 13 novembre 2023 – Firenze città delle donne. Dopo anni di impegno, di lotte, di equilibrismi, di battaglie vinte e perse, di difesa dei diritti, nasce adesso finalmente un luogo in cui raccontare tutto questo, ma soprattutto sviluppare tutte le opportunità di crescita e riscatto sociale. Centoventimetri quadri alle Murate, già centro vivissimo di cultura e società, chiamati proprio “La Città delle Donne” col sostegno del Comune di Firenze (il progetto è partito nel 2019) che parte subito col segno positivo della partnership con la maison Gucci da anni impegnata per la difesa dei diritti delle donne. Una missione in cui il marchio del lusso internazionale famoso per le due G, nel portafoglio del Gruppo Kering di Francois Henri Pinault, crede da alcuni anni e ora sempre di più.

E ora proprio a Firenze, dove il marchio è nato nel 1921, si mette in atto una iniziativa bella e lodevole capace di legare ancora di più l’immagine di Gucci a Firenze: in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, Gucci ha deciso di coinvolgere e sensibilizzare la propria comunità, donando parte del ricavato delle vendite e dei preordini delle slingback Gucci Signoria, nella variante colore Rosso Ancora, alla Casa delle Donne che presto verrà inaugurata. Le scarpe fin dal nome sono un omaggio alla città e alla sua piazza più bella e simbolica.

L’ iniziativa coincide con la sesta edizione del Festival L'Eredità delle Donne, che si terrà a Firenze dal 24 al 26 novembre, un evento che promuove l'empowerment femminile e che Gucci ha sostenuto fin dagli inizi.

In Italia, le scarpe rosse sono diventate emblema della lotta contro il femminicidio e la violenza sulle donne e sono state esposte in molte piazze come simbolo di protesta e di sensibilizzazione verso questo fenomeno.

A partire dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, e fino a fine anno, le slingback Gucci Signoria nella variante colore Rosso Ancora diventeranno simbolo dell'impegno di Gucci alla lotta contro la violenza di genere. Questo modello è stato presentato per la prima volta nello scorso settembre nella collezione di debutto di Sabato De Sarno, collezione in cui il Direttore Creativo di Gucci ha introdotto al pubblico la sua visione creativa ed estetica. E lanciato il Rosso Ancora. La catena con il logo, insieme all'effetto del cuoio verniciato e la silhouette affusolata, conferiscono a questa scarpa bellezza, forza e libertà.

Parte del ricavato delle vendite e dei preordini di questo modello andrà a contribuire a una più ampia donazione che Gucci destinerà a Nosotras Onlus, associazione che sta svolgendo un ruolo fondamentale per la costituzione dell’ambizioso progetto de La Casa delle Donne a Firenze. Pensato come un luogo di incontro per le donne impegnate per la difesa e promozione dei loro diritti, la Casa delle Donne sarà uno spazio unico frutto di una modalità di co-progettazione dal basso dove le donne metteranno disposizione saperi e impegno con l’obiettivo di creare nuovo empowerment.

“In Gucci, creatività e azioni concrete rappresentano l’impegno per un cambiamento positivo, a Firenze come in tutto il nostro Paese. Il sostegno alla Casa delle Donne è un esempio della nostra partecipazione attiva a favore dell’uguaglianza e dell’empowerment femminile”, dice Jean-François Palus, Presidente e CEO di Gucci. “Con il loro colore, ormai riconosciuto da tutti come simbolo della causa che rappresentano, le slingback Gucci Signoria Rosso Ancora, presentate nella collezione di debutto di Sabato De Sarno, incarnano il nostro impegno nel diffondere consapevolezza attorno a uno dei fenomeni più critici che coinvolgono le donne nella nostra società”, conclude il presidente Palus.

Molte le organizzazione impegnate ne La Città delle Donne come Nosotras Onlus che è una associazione di mutuo aiuto tra donne di ogni origine e provenienza. L’associazione è la capofila dell’ATS DoMo, Donne in Movimento per i diritti, costituita con Le Curandaie Aps e Associazione Co-Co (Spazio Costanza).