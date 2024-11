Arezzo, 14 novembre 2024 – Grande partecipazione agli incontri di Con Arezzo a Olmo e Santa Firmina

Meucci: “Insieme a cittadine e cittadini per rimettere al centro del dibattito pubblico i problemi delle frazioni”

Si è parlato dell'urgenza degli interventi di manutenzione del territorio, di sicurezza stradale (in particolare della SR71), di nuovi strumenti di partecipazione, del presente e del futuro della città. Grande successo per le ultime due iniziative della Lista civica delle Frazioni - Con Arezzo a Olmo e Santa Firmina, dove cittadine e cittadini si sono incontrati per chiedere risposte ai tanti temi che restano aperti per Arezzo e le sue realtà fuori dal centro.

“Il dialogo è fondamentale per chi ha responsabilità di governo locale - spiega Alessandro Meucci, Coordinatore Lista Civica delle Frazioni - Con Arezzo -. Ad Arezzo invece questa regola non vale. Da troppo tempo le cittadine e i cittadini che vivono nelle frazioni chiedono un momento di confronto sui problemi relativi alla qualità della vita delle realtà fuori dal centro. L’amministrazione Ghinelli e tutti i partiti che la sostengono - Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia -, in questi anni si sono sempre dimostrati allergici all’ascolto. Noi stiamo cercando di costruire un’alternativa che parta proprio dalla partecipazione delle persone, per rimettere al centro dell'agire politico i bisogni dei cittadini anziché gli equilibri politici dei partiti. La nostra meravigliosa città merita di più”.