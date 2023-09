Google, perché oggi compare questo “doodle”

Firenze, 27 settembre 2023 - Oggi, 27 settembre, cliccando sul motore di ricerca Google, gli utenti vengono avvisati che si tratta di un giorno molto particolare dal Doodle ‘G25gle’. Dal garage alle sfide sull'Intelligenza artificiale, passando per YouTube, Android, la pubblicità, le Mappe e tanto altro. Google riavvolge il nastro di 25 anni di vita, un quarto di secolo in cui è diventato un servizio digitale a 360 gradi che ha avuto anche un grande impatto economico tanto da finire sotto i riflettori di diverse autorità regolatorie mondiali.

Sono stati Sergey Brin e Larry Page a fondare la società. Brin e Page si conobbero mentre studiavano all'università di Stanford in California. Il 4 settembre 1998 fondarono Google in un garage di Menlo Park: ebbero l'intuizione di un nuovo tipo di motore di ricerca con alla base un algoritmo che aiutasse le persone a mettere ordine alle informazioni che si trovavano online. Il 27 settembre 1998 è il giorno scelto dall'azienda di Mountain View come data convenzionale del suo compleanno, in ricordo di quando fu registrato il primo record di pagine indicizzate. In occasione dei festeggiamenti per il 25esimo compleanno che cade il 27 settembre, Google ripercorre i 10 traguardi nel campo dell'Intelligenza artificiale, tema diventato sempre più ricorrente. "L’IA ha il potere di rendere le attività quotidiane più semplici e di aiutare a risolvere i più grandi problemi della società", afferma la società in un blogpost ufficiale.