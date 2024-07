Gli imprenditori casentinesi uniti da 11 anni nel progetto di Prospettiva Casentino a favore dei giovani e delle scuole della vallata

Arezzo, 18 luglio 2024 – Gli imprenditori casentinesi uniti da undici anni nel progetto di Prospettiva Casentino a favore dei giovani e delle scuole della vallata, si uniscono all’appello dei sindaci Filippo Vagnoli, Federico Lorenzoni e Luca Santini in rappresentanza dei comuni di Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia.

Il gruppo degli imprenditori ha infatti deciso di scrivere a loro volta una lettera all’Assessore regionale Baccelli per chiedere, sulla scia della lettera dei sindaci, una migliore gestione dei cantieri sulla SR71 per evitare disagi primariamente alla popolazione, ma anche alle tante attività produttive della vallata che utilizzano questa importante arteria di collegamento verso il capoluogo provinciale.

Gli imprenditori, che hanno sottoscritto la lettera commentano: “Pur comprendendo e ringraziando per gli interventi che siamo certi miglioreranno almeno in parte la nostra situazione viaria e di collegamento, vorremmo portare l’attenzione della Regione verso la gestione di tali lavori, che non appare certamente favorevole alla popolazione e alle nostre attività produttive, costrette ad attraversare la SR71 con molti sensi alternati e un rallentamento notevole per ogni spostamento sul capoluogo provinciale per noi strategico”.

Gli imprenditori nella lettera, fanno riferimento alle aree interne e commentano: “Una realtà territoriale interna come la nostra ha bisogno di servizi adeguati e funzionanti per evitare l’emorragia demografica degli anni scorsi e per continuare a esistere come area di riferimento della Toscana. Uno dei servizi fondamentali è quello viario oltre la scuola e la sanità. Ci aspettiamo un impegno forte e coeso in queste direzioni strategiche di sviluppo”.