Giostra, sold out: ecco i tempi delle carriere

Arezzo, 24 giugno 2024 – Sono state aperte questa mattina, alla presenza del magistrato della Giostra Luca Bizzarri, del consigliere comunale Paolo Bertini, dell’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche Giostra del Saracino e dei rettori dei quattro quartieri, le buste contenenti i tempi delle carriere della 145esima Giostra del Saracino e della sua Prova Generale.

GIOSTRA DEL SARACINO 145ESIMA EDIZIONE 22 GIUGNO 2024

1^ carriera

Porta del Foro, Francesco Rossi: 4,43 secondi

Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi: 4,82 secondi

Porta Santo Spirito, Gianmaria Scortecci: 4,59 secondi

Porta Sant’Andrea, Tommaso Marmorini: 4,50 secondi

2^ carriera

Porta del Foro, Davide Parsi: 4,36 secondi

Porta Crucifera, Gabriele Innocenti: 4,47 secondi

Porta Santo Spirito, Elia Cicerchia: 4,67 secondi

Porta Sant’Andrea, Saverio Montini: 4,18 secondi

Spareggio

Porta del Foro, Davide Parsi: 4,45 secondi

Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi: 4,97 secondi

Porta Santo Spirito, Gianmaria Scortecci: 4,40 secondi

PROVA GENERALE 20 GIUGNO 2024

1^ carriera

Porta del Foro, Matteo Vitellozzi: 4,18 secondi

Porta Crucifera, Filippo Vannozzi: 4,52 secondi

Porta Santo Spirito, Elia Pineschi: 4,54 secondi

Porta Sant’Andrea, Leonardo Tavanti: 4,52 secondi

2^ carriera

Porta del Foro, Niccolò Scarpini: 4,47 secondi

Porta Crucifera, Niccolò Nassi: 4,59 secondi

Porta Santo Spirito, Elia Taverni: 4,41 secondi

Porta Sant’Andrea, Matteo Bruni: 4,37 secondi

La 145esima edizione della Giostra del Saracino ha realizzato il sold out in ogni settore delle tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold, agli affacci sulla Piazza e tra i posti in piedi. Sabato 22 giugno erano presenti in totale in Piazza Grande 3697 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso pari a 117.698 euro. Per la Prova Generale di giovedì 20 giugno erano invece presenti 2.218 spettatori per un incasso totale di 12.956 euro.