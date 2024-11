Arezzo, 4 novembre 2024 – Giornata delle Forze Armate e la Festa dell’Unità Nazionale, il 10 novembre cerimonia di commemorazione

In occasione del 4 Novembre, il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, celebra la Giornata delle Forze Armate e la Festa dell’Unità Nazionale con una manifestazione solenne che si terrà domenica 10 novembre 2024. Questo appuntamento annuale è un momento di riflessione e gratitudine verso chi ha servito e sacrificato la propria vita per i valori di Democrazia, Libertà e Indipendenza, valori fondanti della nostra Patria.

La giornata commemorerà il 106° anniversario della Giornata delle Forze Armate, un'occasione per ricordare tutti coloro che hanno servito il Paese e per trasmettere alle nuove generazioni la memoria degli eventi che hanno segnato la nostra storia.

Programma della cerimonia:

Ore 10.00: Raduno delle rappresentanze presso la Cattedrale di San Giovanni Evangelista.

Ore 10.30: Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.

Ore 11.15: Corteo lungo le vie cittadine, con deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Ore 12.00: Intervento della Banda della Società Filarmonica dei Perseveranti presso il Monumento ai Caduti.

L’Amministrazione Comunale invita calorosamente tutta la cittadinanza, le scuole, le associazioni e le istituzioni pubbliche a partecipare alla cerimonia, esprimendo così vicinanza e riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia. Un’occasione per riaffermare l’impegno comune verso i valori costituzionali e per celebrare la nostra unità nazionale.