30 luglio 2023, Giornata dell'amicizia. Ma fino a quanti amici si possono avere?

Firenze, 30 luglio 2023 – Oggi è la giornata internazionale dell'amicizia. Ma attenzione: quella autentica richiede dedizione e tempo trascorso insieme per definirsi tale. Lo esprimeva bene una frase di Aristotele, secondo cui "il desiderio di essere amici è una decisione rapida, ma l'amicizia è un frutto a maturazione lenta", e lo confermano i risultati di uno studio dell'Università del Kansas, per il quale per considerare una persona un amico stretto occorrono più di 200 ore di condivisione. Naturalmente il tempo trascorso dev'essere di qualità. È stato fatto anche un esperimento che ha coinvolto 112 matricole universitarie che si erano trasferite da 15 giorni, chiedendo loro chi avessero conosciuto e seguendo nel corso delle settimane l'evoluzione dei rapporti. Così è stato stimato che ci vogliono dalle 40 alle 60 ore per un'amicizia occasionale, 80-100 ore per passare all'essere un amico e più di 200 ore insieme per diventare buoni amici. Ma fino a quanti amici si possono avere e su quali si può davvero contare? Le amicizie virtuali non contano. Uno studio ha confermato ancora una volta che l'importanza degli amici veri risiede nelle relazioni che danno “una sensazione di benessere ma non c’è un'altrettanta equivalenza con quelle online”. Uno studio ha stabilito inoltre che il cervello può gestire solo circa 150 amicizie. Chi ne ha di più, ha qualche problema ad essere sempre presente, nei momenti di gioia o difficoltà, come si richiede a dei veri amici. Dallo studio è emerso che fino a 1.500 amicizie i nomi ci possono solo sembrare familiari e da lì in poi, fino a 5 mila, lo sono appena i volti. Si è calcolato che 2 in genere sono gli amici che si perdono quando ci si innamora. Quanti amici bastano per stare bene? Uno studio del 2016 ha individuato in 6 o poco più il numero di amici necessario e sufficiente per poter migliorare le nostre vite. L’amicizia fa bene non solo al cuore, ma anche alla mente. Alcuni studi hanno dimostrato che l’estensione dei contatti sociali si comporta da scudo contro l'insorgenza di diverse patologie neurologiche. L’amicizia, è stato dimostrato, arriva anche ad arginare la demenza. Nasce oggi Gabriele Salvatores nato il 30 luglio del 1950 a Napoli. Tra i tanti film di successo e i premi della sua carriera di regista, con ‘Mediterraneo’ nel 1992 ha ricevuto l'Oscar per il miglior film straniero. Ha detto: “A differenza che nel cinema, nella vita non esiste il replay”.