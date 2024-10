ARezzo, 26 ottobre 2024 – Gioco del Pozzo, si è tenuta questa settimana la commissione consiliare del comune di Montevarchi per approfondire i problemi occorsi a settembre 2024 che hanno impedito di svolgere il gioco del pozzo, un evento tradizionale che ha unito i giovani della nostra città per decenni. La registrazione della commissione è visibile sul canale you tube del comune di Montevarchi.

Sono intervenuta in commissione e propongo di seguito la mia comunicazione

Consigliera Masini:

Buon pomeriggio a tutti, ringrazio il Presidente Centro Rievocazioni Storiche di Montevarchi Signor Antonio Melzi per la sintesi completa che ha esposto, ringrazio il signor Gino Mascagni, ringrazio tutti i ragazzi dei rioni qui presenti, seduti accanto a me. Ho ascoltato con interesse gli interventi di Tommaso Buffoni per San Lorenzo, Leonardo Porri per Sant’Andrea, Walter Vieri per San Francesco e Alberto Caponi per Santa Maria.

Senza nessuna polemica, né partigianeria, perché siamo qui a rappresentare tutta la città, credo che vada evidenziata la richiesta di sicurezza, la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. Questo è quello che è emerso, in estrema sintesi, dagli interventi che ho ascoltato. Serve più sicurezza per i giocatori, per i passanti, per i turisti, per gli spettatori del gioco del pozzo.

Noi consiglieri comunali siamo chiamati ad impegnarci ed esprimerci su molti argomenti: dal bilancio al sociale, non siamo esperti di gioco del pozzo: gli esperti siete voi ragazzi, spero che vorrete contribuire con delle semplici proposte di miglioramento del regolamento, e anche per l’applicazione delle regole per la sicurezza che, a vostro avviso non sarebbero state rispettate. Potete comunicare con noi consiglieri o magari avanzare delle proposte scritte, con spirito proattivo.

Questa commissione era in diretta streaming, mi hanno riferito cittadini, che, durante l’ultima parte della commissione non hanno potuto ascoltare le parole del Presidente Centro Rievocazioni Storiche di Montevarchi Signor Antonio Melzi in quanto il suo microfono risultava spento.

Auspico che si possano risolvere queste problematiche e superare il disaccordo tra l’amministrazione Chiassai e l’associazione rievocazione storica di Montevarchi per poter svolgere il prossimo anno il tradizionale gioco del pozzo in sicurezza ed allegria, dando un’immagine positiva della città.