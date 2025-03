Gianluca Frasca è il nuovo capo raggruppamento del Cisom della Toscana

Firenze, 22 marzo 2025 - Cambio al vertice per il Raggruppamento Toscana del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta): eletto il capogruppo di Firenze, Gianluca Frasca, che succede a Pier Paolo Sardi al comando regionale.

Fondazione di diritto melitense, il Cisom (che conta circa 5mila volontari a livello nazionale) è presente in Toscana da oltre trent’anni con 10 gruppi locali, da Firenze ad Arezzo, da Grosseto a Lucca, da Livorno a Massa Carrara, Montemurlo, Pisa, Pistoia e Pescia, Siena, con centinaia di volontari impiegati ogni giorno in attività ordinarie di servizi sociali, ambulanza 118, servizi sanitari assistenziali, umanitari e di cooperazione, ma non solo. I volontari sono infatti altamente formati nel settore della protezione civile, con squadre sempre pronte ad essere attivate nei momenti di emergenza per assistere la popolazione ed affrontare scenari diversi, anche in situazioni di pericolo.

“Ho accolto con emozione e profondo orgoglio questo nuovo incarico – spiega Frasca – Perché sono convinto che i nostri volontari, già molto attivi e presenti in tutta la regione, possono rappresentare una risorsa strategica nei momenti di maggior bisogno, quelli delle emergenze, che richiedono una preparazione specifica che non tutti possono vantare: basti pensare che in Toscana è presente la prima squadra nazionale di soccorso acquatico del Cisom, di cui sono responsabile già dallo scorso anno, un vero e proprio fiore all’occhiello nel panorama delle unità di soccorso di protezione civile, con volontari altamente specializzati ad affrontare situazioni di emergenza legate all'acqua come alluvioni, esondazioni e ricerche di dispersi in ambienti fluviali”.

Il Raggruppamento Toscana del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, inoltre, annovera tra le sue specialità anche una sezione cinofila, servizi di supporto psicologico, attrezzature e mezzi tecnici e sanitari, sempre pronti a rispondere al motto del Cisom: “Tempestivi nell'accorrere, efficaci nel soccorrere”. Grande attenzione, infine, viene rivolta anche ai servizi sociali e alle attività caritatevoli nei confronti dei più bisognosi, degli “ultimi” in strada, raggiunti nella notte dai volontari che assistono i senza tetto, e portano loro ristoro, beni di conforto, e offrono servizi di varia natura.

Al termine delle elezioni, i volontari hanno espresso profondo ringraziamento al capo raggruppamento uscente, Pier Paolo Sardi, per l’incessante lavoro svolto e il costante impegno dedicato, che hanno fatto sì che il Cisom divenisse in poco tempo un vero e proprio punto di riferimento in tutta la regione tanto per le istituzioni quanto per i cittadini e i più bisognosi.