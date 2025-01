Genio toscano in mostra, da Ferragamo a Sottsass

Una mostra per celebrare l’eccellenza del patrimonio manifatturiero della Toscana attraverso il racconto di alcune storie di imprese e loro prodotti iconici che hanno segnato il panorama del design, dello stile, della qualità e dell’innovazione a livello internazionale. Sarà aperta al pubblico fino al 17 gennaio negli spazi di Innovit a San Francisco "Genio Toscano", evento espositivo organizzato dalla Regione (Giunta e Consiglio) in collaborazione con il Consolato generale e l’Istituto italiano di cultura ed il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

La mostra raccoglie e racconta infatti imprese e prodotti iconici che hanno fatto la storia del design, dello stile e dell’innovazione in Toscana, mettendo l’accento sul loro legame con il territorio. Un viaggio in sette tappe (Be visionary! - Think different! - Have a dream! - Roots - People - Shape lives! - Draft the future!) ognuna con un titolo che evidenzia una caratteristica specifica delle capacità imprenditoriali e produttive toscane e rappresentata da una o più storie narrate attraverso oggetti, progetti, immagini e testimonianze di aziende e di musei di impresa toscani.

Tra gli oggetti iconici esposti Rainbow, modello creato da Salvatore Ferragamo nel 1938 per Judy Garland, e Ultrafragola, uno specchio/lampada nato negli anni ‘70, prodotta da Poltronova, e disegnata da Ettore Sottsass jr.

"Quando lo scorso anno abbiamo aperto Casa Toscana all’interno di Innovit lo abbiamo fatto convinti che potesse essere una grande opportunità sia per far crescere le imprese della nostra regione sia per attrarre nuovi investimenti verso la Toscana – commenta il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – Ora tocca alle aziende avere il coraggio e la determinazione per giocarsi al meglio le loro possibilità per crescere. Siamo convinti che il genio, combinato con la capacità di innovare, sia l’elemento distintivo che unisce tante realtà produttive del nostro territorio e questa è la grande scommessa che vogliamo giocare e vincere anche nella Silicon Valley".