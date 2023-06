Gelato: vincono i grandi classici. Il gusto più amato dai fiorentini? Il pistacchio

Firenze, 27 giugno 2023 - Dall’albicocca con salvia al cioccolato all’arancia. E poi i sorbetti ai frutti esotici ed i variegati ai crumble. Gelato, che passione. E d’estate, si sa, è un piacere irrinunciabile.

Anche per l'estate 2023 il gelato artigianale resta l'indiscusso protagonista: gli ultimi dati dicono che l'ice cream, secondo dati dell'Istituto del Gelato Italiano e Bva-Doxa e rilanciati dall'azienda toscana Slitti del Maitre Chocolatier Andrea Slitti, è amato dal 93% degli italiani. Sul podio, i grandi classici: primo posto per il pistacchio, seguito da cioccolato e nocciola. Ma non mancano le versioni più ardite, come il gusto insalata o quello abbinato al pepe.

“I gusti che ci vengono più richiesti - dicono dalla gelateria Barroccino, che ha fatto dell’attenzione all’ambiente la sua principale filosofia, - sono pistacchio e crema Barroccino, una crema di vaniglia del Madagascar con bucce di limone non trattate della costiera amalfitana. Tra le proposte più originali, albicocca con la salvia, lampone con il ramerino, limone alla lavanda. E poi la ricotta stregata, ovvero ricotta di pecora con scaglie di cioccolato leggermente aromatizzata al liquore Strega di Benevento”. Il più richiesto resta sempre il cono, che non a caso è il simbolo del gelato.

Alla gelateria De’ Medici vanno tantissimo i prelibati sorbetti di frutta, “dalla pesca all’anguria ed al melone, fino ai frutti esotici come mango e papaya”, ci racconta Monica Lazzerini. Tra i sorbetti più ricercati, quelli al limone e menta, al lime e salvia. Gusti gelato? Vincono la crema dei Medici, il cioccolato al pistacchio ed il cremino al pistacchio. In pole position anche alla gelateria L’Erta del Bau di via Paoletti “i grandi classici”: pistacchio, cioccolato e crema nocciola. Gusti dell’estate? “L’estivo, un fior di latte variegato con un crumble ai cereali con fave di cacao e mirtilli rossi. Ancora, ricotta e fichi”, fanno sapere dalla gelateria.

Nell'ultimo anno, sulla base di dati dell'Osservatorio Sigep (Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e del caffè) il consumo pro-capite in Italia, informa una nota di Slitti, è di quasi 3 chili a testa per un giro d'affari che nel 2022 ha raggiunto i 2,7 miliardi (+16%), mentre in Europa ha sfiorato i 10 miliardi (+13%). A livello globale la sorpresa è la Nuova Zelanda come Paese più “goloso” con oltre 28 chili pro-capite di gelato consumato all'anno, seguita da Stati Uniti, con oltre 20 chili e Australia a 18 chili.