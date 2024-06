Furto in abitazione, arrestato un albanese a Piandiscò

Arezzo, 22 giugno 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di un prolungato servizio di osservazione avvenuto nel territorio di Castelfranco Piandiscò (AR), militari della Compagnia di Bibbiena (AR) hanno individuato e tratto in arresto un cittadino di nazionalità Albanese, resindente in Castelfranco Piandiscò nato in Albania il 22.04.1972 e residente in Castelfranco Piandiscò coniugato, disoccupato, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione di 4 anni e 2 mesi relativo al reato di furto in abitazione emesso dal Tribunale di Arezzo.

La condanna e il conseguente arresto traggono origine da una più ampia attività investigativa posta in essere nel febbraio 2019 dalle Stazioni di Talla e Poppi, al termine della quale si individuava nell’arrestato l’autore di nn. 3 diversi episodi delittuosi avvenuti tra la fine del 2018 e l’inizio 2019. In particolare, tale soggetto, qualificandosi come dipendente Enel si recava a casa di persone sole e anziane e, approfittando del loro stato, si impossessava di denaro per cpls. € 900 e altre utilità. Il soggetto veniva individuato attraverso un’accorta disamina degli impianti di videosorveglianza e dal successivo riconoscimento delle parti offese.

L’arrestato è stato ristretto presso il carcere di Arezzo.