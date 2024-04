Freddo in Toscana, torna la febbre tra bambini e anziani. La dottoressa: “Tante forme virali in giro”

Firenze, 19 aprile 2024 - “Non possiamo parlare di un ritorno dell’influenza, ma soprattutto di forme virali di infezioni delle alte vie respiratorie”. Con Elisabetta Alti, vicepresidente dell’ordine dei medici di Firenze, parliamo di quanto questo improvviso ritorno dell’inverno stia influendo sulla nostra salute. Dopo aver felicemente ripescato dall’armadio le magliette e aver tolto i piumoni, abbiamo dovuto fare un brusco dietrofront.

Così, “noi medici vediamo soprattutto colpita da forme virali la popolazione scolastica e quella più anziana - dice Alti -. Nei più fragili, queste forme virali possono trasformarsi in bronchiti o in super infezioni. Difatti abbiamo anche casi di polmonite oltre che di pertosse. Ad ogni modo, nessun allarme. La situazione tutto sommato è sotto controllo ed era prevedibile, visto l’atteso cambio del meteo”.

Che fare? “Intanto, stare attenti ad evitare i luoghi troppo affollati e lavarsi sempre bene le mani - dice la dottoressa -. Purtroppo, invece, vediamo sul bus o al centro commerciale che le persone hanno dimenticato quelle buone norme che invece il Covid ci aveva costretto ad imparare”.

Le migliori armi contro i malanni restano poi sempre “buona alimentazione ed attività fisica”. Quindi, bisogna sempre “idratarsi molto e prediligere frutta e verdura”. Per quanto riguarda l’attività fisica, “se quella più strutturata è sempre auspicabile”, per chi “ha meno allenamento” è fondamentale fare “almeno 10mila passi al giorno”, che si traducono in un’oretta di camminata. Certo, non poco per chi ha mille impegni quotidiani. “Ma bisogna sforzarci di effettuare questi canonici 10mila passi per riattivare il metabolismo, la circolazione e, dunque, le nostre difese. E far sì che gli zuccheri accumulati non si trasformino in grassi”. Qualche ‘trucchetto’? “Scendere alla fermata prima, posteggiare l’auto un po’ più lontano, fare le scale invece di prendere l’ascensore”.