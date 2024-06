Fondazione Arezzo Intour: ecco il Cda

Arezzo, 27 giugno 2024 – Nel segno della continuità è stato nominato il nuovo CDA della Fondazione Arezzo Intour che resterà in carica per il prossimo triennio 2024-2027.

Come previsto dallo statuto sono stati gli associati a nominare i 3 membri (2 dai soci partecipanti e 1 dai soci sostenitori) che formano la governance di Arezzo Intour insieme alle 3 persone designate dal Comune. Accanto a Simone Chierici (presidente), Alessio Alterini (consigliere delegato) e Maria Cristina Muzzi (tutti e tre nominati dal Comune), sono Catiuscia Fei, Francesco Meacci (indicati dai soci in partecipazione) e Federico Vestri (eletto dall’assemblea dei soci sostenitori) a completare il board.

L’assemblea dei soci sostenitori ha visto anche la nomina di Sergio Rossi come presidente della stessa assemblea.

“Ci avviamo verso il prossimo triennio – sottolinea il presidente Simone Chierici – con una totale riconferma del CDA uscente nel segno di una continuità che sottolinea due cose: l’apprezzamento per il lavoro fin qui svolto e la fiducia verso il nostro operato. Due aspetti di cui non possiamo che essere grati e onorati. Se tramite la Fondazione Intour la destinazione turistica Arezzo è oggi una realtà in continua crescita, molto del merito va dato al sindaco Alessandro Ghinelli che, per primo, ha creduto nel “sistema fondazioni” permettendo a questa città di scrivere una nuova pagina della sua storia. Ai neo eletti l’augurio di buon lavoro, con l’entusiasmo di proseguire insieme il percorso avviato”.

L’assemblea dei soci sostenitori è stata anche l’occasione per presentare l’Annual Report 2023, la pubblicazione con cui ogni anno la Fondazione Arezzo Intour racconta il lavoro svolto: dati e numeri che raccontano un imponente lavoro di promozione territoriale, documentando una crescita costante e continua.

I dati ufficiali raccolti dal Comune di Arezzo ai fini della tassa di soggiorno parlano chiaro: le presenze turistiche nel 2023 hanno raggiunto la cifra di 558.768 (rispetto alle 502.491 del 2022), con un totale di 266.901 arrivi caratterizzati da una durata media dei soggiorni, che ha superato i due giorni, determinando un aumento considerevole delle presenze complessive. Per l’intero 2023 la destinazione Arezzo è stata al centro di una costante azione di comunicazione (online e offline) che ha previsto sia canali più tradizionali quali stampa, web, radio e tv sia attività meno convenzionali.

Importantissima poi l’attività fieristica con la Fondazione Arezzo Intour impegnata nei maggiori appuntamenti internazionali. Molta attenzione è stata inoltre riservata al nuovo progetto MUAR-Musei di Arezzo”, figlio di un accordo tra la Direzione regionale musei della Toscana del MiC e la Fondazione Arezzo Intour per un nuovo modello di gestione del sistema museale cittadino. Importante infine il piano di comunicazione strategica che ha accompagnato la Fiera Antiquaria e “Arezzo Città del Natale”, evento clou dell’inverno italiano che ha di nuovo ottenuto il patrocinio del Ministero del Turismo.