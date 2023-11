Fondazione Arezzo Comunità, la campagna di comunicazione sociale dedicata alla cultura del volontariato

Arezzo, 2 novembre 2023 – Abbiamo bisogno di te, puoi darci una mano? È un invito chiaro e diretto quello che la Fondazione Arezzo Comunità rivolge ai cittadini invitandoli a riflettere sull’importanza del volontariato. È iniziata dallo scorso settembre una campagna di comunicazione sociale che, attraverso step successivi, mira a promuovere l’impegno volontario come occasione di crescita personale e momento di sviluppo della comunità.

La finalità è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di interesse collettivo (come il volontariato) sollecitando in modo virtuoso una riflessione e un cambiamento di comportamenti.

La campagna “un cittadino un volontario, una cittadina una volontaria” ha preso il via con l’affissione di manifesti che invitavano a mettersi in gioco dedicando tempo, talenti, energia alla comunità.

Quindi la Fondazione Arezzo Comunità ha partecipato a eventi di “piazza” inaugurando una postazione mobile che adesso è a disposizione del mondo del volontariato aretino.

Intanto, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Il Cenacolo - Poti Pictures che è socia della Fondazione Arezzo Comunità, sono stati ideati dei piccoli filmati il cui plot narrativo prende spunto da un’azione diretta, in strada con le persone.

Tiziano Barbini e Paolo Cristini, attori aretini portatori di disabilità intellettiva, si sono messi in gioco con passione e talento e hanno coinvolto i propri concittadini in una candid camera che poi è diventata un vero e proprio spot.

Il breve filmato, frutto di un vero e proprio esperimento sociale, è ideato e diretto dal regista Daniele Bonarini e pone l’attenzione – in maniera volutamente provocatoria - proprio sulla disponibilità alla generosità di ciascuno di noi.

Lo spot può essere visto nella pagina FB Fondazione Arezzo Comunità e nel sito della Fondazione, all’interno dell’area appositamente creata per presentare le associazioni dove, chiunque abbia voglia, può svolgere opera di volontariato (al link Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "customer91427.musvc3.net" https://www.arezzocomunita.it/volontariato/).

“Questa campagna di comunicazione sociale – commenta la presidente della Fondazione Arezzo Comunità, Lucia Tanti – accoglie la richiesta di tante associazioni cittadine che sempre di più hanno necessità di nuovi volontari per sopravvivere e crescere. Abbiamo puntato su un invito attivo che possa far riflette e far riscoprire il valore del volontariato come fondante di ogni comunità. In questa direzione vanno i manifesti e i volantini che abbiamo preparato e in questa direzione va il filmato che presentiamo oggi. Un grazie a coloro che ci hanno aiutato con generosità e professionalità a sviluppare questo progetto che per noi è assolutamente importante”.

“Abbiamo da subito accolto con entusiasmo la richiesta della Fondazione Arezzo Comunità di contribuire con un video allo scopo della campagna – sottolinea Daniele Bonarini, regista della Poti Pictures –. La Poti Pictures e, prima ancora la cooperativa Il Cenacolo, poggiano le loro radici sul volontariato e pertanto abbiamo sentito con forza la responsabilità di prendere parte attivamente a questo importante progetto. Contrariamente a quanto realizziamo di solito, abbiamo puntato su un video non costruito a tavolino, bensì uno spot in stile “candid-camera” che vedesse coinvolti i nostri attori in una call to action destinata ai cittadini. Paolo e Tiziano, dovutamente formati, si sono dovuti spingere in una vera e propria impresa da attori, improvvisando per le vie cittadine e fingendosi con disabilità diverse dalle loro in attesa di una mano amica che li aiutasse ad attraversare la strada. Siamo riconoscenti alla Fondazione e al vicesindaco Lucia Tanti per aver creduto, ancora una volta, nei valori e nelle capacità della nostra casa di produzione”.