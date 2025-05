Arezzo, 26 maggio 2025 – Foiano canta e conquista l’Europa: trionfo per il coro giovanile Effetti Sonori in Croazia

Il Comune di Foiano della Chiana esprime grande soddisfazione e orgoglio per lo straordinario successo ottenuto dal Coro Giovanile Effetti Sonori al Concorso Internazionale di Canto Corale di Zadar in Croazia. In gara con altri dieci cori provenienti da tutta Europa, il gruppo — composto da circa 30 elementi — ha conquistato il primo premio nella categoria cori misti, ottenendo un eccellente punteggio di 97/100, il più alto della competizione.

Un risultato che ha consentito l’accesso al Gran Premio finale, riservato ai tre cori con i punteggi migliori della prima fase. Anche in questa sfida, il coro ha saputo imporsi con grande maturità e qualità, risultando vincitore assoluto del concorso.

Questo traguardo rappresenta una consacrazione internazionale per un progetto corale nato e cresciuto a Foiano della Chiana, che da oltre 14 anni coinvolge giovani e famiglie di Foiano della Valdichiana.

Il Coro Giovanile Effetti Sonori è infatti una realtà culturale e sociale profondamente radicata nel territorio: un’esperienza formativa che ha saputo fondere talento, passione e spirito di gruppo, diventando simbolo di crescita artistica e coesione sociale.

Non è la prima volta che il coro si distingue in ambito nazionale e internazionale: nel 2019 aveva vinto il primo premio al Concorso Nazionale "Guido d’Arezzo", e nel 2022 aveva ottenuto il terzo premio nella categoria musica sacra al concorso internazionale dello stesso nome. Tuttavia, il successo di Zadar segna un momento storico per la formazione, confermando il valore artistico del gruppo anche in ambito europeo.

Un plauso speciale va a Elisa Pasquini, direttrice del coro e anima del progetto, che ha ricevuto anche un premio speciale come Miglior Direttore per il suo approccio creativo e l’eccellente conduzione del gruppo. Da anni, Elisa coordina con dedizione le attività dell’Associazione Effetti Sonori, che oltre al coro giovanile propone corsi di pianoforte, violino, canto e numerosi gruppi vocali per tutte le età, promuovendo la musica come strumento di crescita e partecipazione.

Soddisfatto anche il presidente dell’associazione, Roberto Reali, che sottolinea come “una piccola realtà come la nostra riesca non solo a promuovere la cultura e il canto corale, ma anche a diventare un centro di aggregazione sociale. Il segreto di questo coro sta proprio lì: nella forza del gruppo, nel senso di appartenenza, nella bellezza della condivisione che trasforma ogni esibizione in un’esperienza emozionante”.

“Ringrazio tutti i componenti del coro a nome della comunità foianese, dichiara Jacopo Franci Sindaco di Foiano della Chiana. Complimenti alla direttrice Pasquini, e a tutti i membri dell’associazione e a tutte le famiglie che ne sostengono il progetto. Questo risultato è il frutto di un programma culturale che la città sostiene e sente proprio.”