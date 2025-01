Arezzo, 3 gennaio 2025 – FNP Cisl Arezzo, inizia l’iter verso il Congresso del prossimo 14 febbraio.

Al via le assemblee di zona in tutto il territorio

Il prossimo 14 febbraio è in programma il XX Congresso della FNP Cisl di Arezzo, che si terrà all’Hotel Minerva. Si arriverà a questo importante appuntamento, dopo un percorso di incontri che toccherà tutto il territorio con assemblee di zona delle iscritte e degli iscritti.

Si comincerà martedì 7 gennaio dal Casentino, a Bibbiena, nella sede di piazza G.Sacconi 34, con l’inizio dell’assemblea fissato per le 9:30 e il termine delle votazioni alle 12. Sempre martedì 7 gennaio l’assemblea si riunirà anche in Valdichiana a Castiglion Fiorentino, nel pomeriggio dalle 15 alle 17:30.

Mercoledì 8 gennaio sarà la volta dell’assemblea di Montevarchi, in Valdarno, nella sede di via G. Leopardi 31B, con orario 9:30-12. Sempre dalle 9:30 alle 12, il 9 gennaio l’assemblea della Valtiberina si svolgerà a Sansepolcro nella sede di G. M. Lancisi. L’ultima assemblea zonale si terrà ad Arezzo, il 10 gennaio, nella sede centrale Cisl in Viale Michelangelo 116, sempre dalle 9:30 alle 12.

Per ogni vallata della provincia di Arezzo saranno convocate assemblee di zona, che eleggeranno, con il voto delle iscritte e degli iscritti presenti nelle stesse assemblee, le delegate ed i delegati di zona, in un numero che sarà stabilito in base agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 2024. Le delegate ed i delegati eletti saranno poi convocati nel giorno del XX Congresso per eleggere i componenti del Consiglio Generale della FNP Cisl di Arezzo, che a sua volta eleggerà il Segretario Generale FNP Cisl di Arezzo e la Segreteria Territoriale provinciale Cisl.

Il Consiglio Generale FNP Cisl eleggerà inoltre le delegate ed i delegati, che parteciperanno in rappresentanza delle iscritte e degli iscritti FNP Cisl Arezzo al Congresso della Unione Sindacale Territoriale della Cisl di Arezzo e al Congresso Regionale, in programma per lunedì 31 marzo e martedì primo aprile 2025 a Montecatini Terme.

“Come segreteria FNP Cisl - sottolinea il Segretario FNP Cisl Arezzo, Fabrizio Fabbroni auspichiamo quanta più partecipazione possibile, affinché gli iscritti possano esprimere la loro preferenza nello scegliere i propri rappresentanti. Chi ha già aderito alla FNP Cisl di Arezzo e volesse far parte di questo percorso, può verificare la regolarità della propria iscrizione al 31 dicembre 2024, recandosi nelle sedi Cisl provinciali e prendere parte alle assemblee di zona per poi accedere alla fase congressuale. Le assemblee di zona - ha concluso Fabbroni - saranno anche un momento di confronto e di dialogo tra iscritti per scambiarsi opinioni e condividere proposte. E proprio dallo scambio di riflessioni e idee ci prepareremo al meglio anche per gli appuntamenti dell’assemblea provinciale e quella regionale”.