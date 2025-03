Arezzo, 3 marzo 2025 – Dopo un lungo tour nazionale e internazionale organizzato per promuovere il loro ultimo album “Cannibal Dreams” (che si è concluso nel dicembre scorso con uno speciale e straordinario concerto “natalizio” al Teatro di Cavriglia), Flame Parade approdano per la prima volta a New York City per partecipare al New Colossus Festival, un prestigioso appuntamento annuale che è di fatto la celebrazione della musica indipendente di tutto il mondo. Si svolge in vari luoghi del Lower East Side di Manhattan e la band toscana presenterà i suoi showcase giovedì 6 marzo al Berlin e domenica 9 marzo al Pianos, nell’ambito delle proposte della Annibale, l’agenzia internazionale che li rappresenta. Flame Parade, prodotti dalla Materiali Sonori, sono formati da Marco Zampoli (voce e chitarra), Letizia Bonchi (voce, tastiere, violino), Francesco Agozzino (chitarra), Mattia Calosci (basso) con Damien Carlucci alla batteria. Con un inizio new folk e il loro attuale rock costellato di dream-pop e atmosfere dilatate, hanno all'attivo tre album, alcuni singoli, diversi video d’arte e la partecipazione a un numero notevole di concerti: “un viaggio nella testa di chi sogna a occhi aperti, nell’esistenza del daydreamer che vive in una continua lotta tra il surreale e la concretezza. Ricordi sbiaditi, speranze e desideri, promesse. Sogni vividi, affamati e insaziabili che divorano il legame con la realtà". La storia dei Flame Parade inizia nel 2012 in un antico casale toscano (per alcuni decenni cuore creativo della Materiali Sonori), dove danno forma alle prime sperimentazioni e affina il loro bagalio folk, raggiungendo un suono ricercato e contemporaneo. I primi lavori (l'impagabile 45 in vinile “Berlin” del 2015 e l’LP “A New Home” del 2016) portano la band a esibirsi su oltre 100 palchi tra Italia ed Europa e nel 2020 con “Cosmic Gathering” perfeziona le atmosfere new folk mescolandole a sonorità pop di respiro internazionale. L’EP “Echoes” (2021) contiene tre nuovi arrangiamenti dei singoli precedenti che danno origine a una suite dalle atmosfere e dai tempi dilatati e vibrazioni post-rock. L’esperienza maturata segna molto la band e tra il 2021 e il 2022 le narrazioni eteree e sognanti dei precedenti lavori accompagnano i Flame Parade verso nuovi percorsi artistici. Nel 2023, quello che prende vita al Sudestudio di Lecce è un prodotto profondamente influenzato dalle nuove sperimentazioni: “Cannibal Dreams” è un universo fatto di affascinanti e impalpabili sonorità. Ricca e fondamentale è stata anche la produzione video, realizzati tutti con la regia di Pierfrancesco Bigazzi. Un successo, quello di Flame parade, confermato da un forte profilo internazionale reppresentato proprio dall'invito all'autorevole New Colossus Festival di New York.