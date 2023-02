Firenze, rifiuti abbandonati a Villa Favard. Alia: “Niente di tossico, sono calcinacci”

Rifiuti abbandonati

Firenze, brucia un cassonetto interrato in piazza San Jacopino

Firenze, 8 febbraio 2023 – Si trovano ormai da alcuni giorni sul marciapiede accanto a Villa Favard, proprio nel punto in cui nel 2022 furono incendiati i cassonetti. Sono una serie di sacchi neri chiusi, con la dicitura “Rifiuto ispezionato. Accertamenti effettuati dagli ispettori ambientali”. Si tratta di rifiuti abbandonati, ma che non sono tossici. Alia infatti fa sapere che si tratta di calcinacci, “che però non possono essere rimossi dagli operatori dell’azienda”. Seguono infatti un circuito particolare, quello dei rifiuti abbandonati, e dopo la fase di ‘caratterizzazione’, durante la quale viene dato un codice al rifiuto rintracciabile all'interno dell'elenco europeo, saranno rimossi – probabilmente entro uno o due giorni al massimo – da operatori specializzati, autorizzati a farlo.

La zona, nel quartiere 2, è una delle più bersagliate di Firenze in quanto a scarico di rifiuti abusivi. Vicino ai cassonetti, in diversi momenti, sono stati ritrovati libri, mobili, cucine, wc (come da foto) e perfino i cingoli di un trattore.