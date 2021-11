Firenze, 28 novembre 2021 - A Firenze «è confermato l'obbligo delle mascherine all'aperto per il 4 dicembre, l'1 dicembre definiremo gli ultimi dettagli con il prefetto, il questore e il mio ufficio di gabinetto. Vogliamo definire bene spazi e tempi, prevedere quest'obbligo in alcune giornate precise dove c'è più affluenza. Un obbligo generalizzato a mio avviso non serve, anche perché è difficile farlo rispettare e controllare. Dobbiamo circoscrivere nei tempi e negli spazi l'applicazione di questa regola».

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella alla Festa dell'Ottimismo de Il Foglio, in corso a Palazzo Vecchio, a proposito della gestione Covid durante il periodo natalizio. Dal punto di vista del rispetto delle regole anti contagio Nardella ha ribadito che i «fiorentini si stanno comportando bene, anzi vorrei ringraziarli. Parliamo sempre dei 'no vax', invece è giusto parlare anche di coloro che rispettano le regole, con responsabilità».

