Fine vita, la Chiesa si riunisce a Firenze per discuterne

Firenze, 11 marzo 2025 – 'Suicidio assistito: aspetti medici, etici, giuridici' è il titolo dell’incontro promosso dalla Conferenza Episcopale Toscana in programma martedì 18 marzo alle 18 in Palazzo Pucci a Firenze (in via dei Pucci 2). Dopo i saluti iniziali dell’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, del cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Cet e monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, delegato Cet per la pastorale della salute, interverranno Marco Rossi, medico, direttore della pastorale della salute della diocesi di Arezzo, Maurizio Faggioni, ordinario di bioetica, Pontificia Accademia Alfonsiana e Leonardo Bianchi, docente di Diritto costituzionale Università di Firenze. A moderare il convegno Guido Miccinesi, medico, responsabile regionale per la pastorale della salute.

Quello del 18 marzo è un incontro che si colloca anche nel cammino quaresimale, scandito da diversi appuntamenti. Venerdì 14 marzo, alle 21, alla Santissima Annunziata, incontro su "Lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). La confessione nell’anno giubilare". Al termine, in collaborazione con il Centro di Pastorale Familiare, sarà possibile sostare tutta la notte per pregare per la pace e per le famiglie.

Fino alle 24 sarà anche possibile confessarsi. Questo incontro sulla confessione sacramentale sarà replicato venerdì 21 marzo, alle ore 21.15, a Santa Verdiana a Castelfiorentino; venerdì 21 marzo, alle 21, nella Pieve di Borgo San Lorenzo; venerdì 28 marzo, alle 21,15, nella Collegiata di Empoli; venerdì 4 aprile, ore 21, nella Pieve di San Pancrazio.