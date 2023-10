Fiesole, scontro frontale sulla Faentina: traffico in tilt

Fiesole (Firenze), 27 ottobre 2023- Incidente stradale sulla via Faentina fra Caldine e Pian di Mugnone. Due veicoli che viaggiavano in senso opposto si sono scontrati frontalmente nella strettoia davanti a “Casa di Pandora”.

E' accaduto pochi prima delle ore 20 di questa sera. Sul posto sono immediatamente intervenute i volontari della Fratellanza popolare a bordo di un'ambulanza che hanno prestato i primi soccorsi ai conducenti che, a quanto è dato sapere, non hanno riportato conseguenze serie. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico. I detriti dei veicoli hanno infatti invaso completamente la carreggiata e la strada è stata chiusa e la circolazione bloccata. Le ripercussioni sono arrivate anche sulle strade periferiche, con code e rallentamenti per oltre un'ora in via di Basciano e delle Molina, strade che gli automobilisti avevano imboccato cercando una viabilità alternativa per tornare a casa. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia municipale.

D.G.