Arezzo, 28 aprile 2025 – Festival delle neuroscienze: appuntamento a Montevarchi con il professor Alessandro Rossi Edizione 2025 del Festival delle neuroscienze, promosso da CRT e Fondazione Gianfranco Salvini con il patrocinio della Regione Toscana. Dopo l’appuntamento ad Arezzo, il prossimo è in calendario per il 30 aprile nella biblioteca dell’Isis di Montevarchi. Protagonista ancora il professor Alessandro Rossi, neuroscienziato dell’università di Siena; Direttore scientifico della Fondazione Salvini e componente del Consiglio d’amministrazione della CRT. Tema della sua relazione, in programma alle ore 10: “Esplorando le relazioni tra cervello umano e fisica quantistica”. L’appuntamento principale del Festival è in calendario il 23 maggio in Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno. Sarà un dialogo sulle applicazione tecnologiche della fisica quantistica per lo studio delle funzioni cerebrali. Interverranno esperti e docenti delle università di Siena, Verona e di Swansea nel Galles, della Scuola Alti Studi di Lucca e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. Il Festival delle Neuroscienze, concepito su iniziativa di Alessandro Rossi rappresenta un progetto di ‘citizen.science”, una delle forme più diffuse ed efficaci di collaborazione tra scienza e società, che trova fondamento sull’importanza della comunicazione e divulgazione scientifica da parte di scienziati e giornalisti in grado di alimentare la partecipazione consapevole della società alla scienza. L’ evento, a carattere divulgativo, è stato infatti ideato con l’obiettivo di dare alle Neuroscienze una collocazione centrale nell’agenda della società ̀ contemporanea, aggiornare l’opinione pubblica sui risultati della ricerca scientifica e le sfide future, proponendo un recupero divulgativo della ricerca degli ultimi decenni.