Vip, celebri artisti e icone dello sport. Sting, la super festa per l’anniversario di matrimonio. Zucchero sul palco a cantare

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 26 agosto 2024 - Una super festa, con tantissimi ospiti e la musica di artisti del calibro di Zucchero. È stata una serata indimenticabile quella che si è tenuta alla tenuta Il Palagio, la splendida dimora di Sting e la moglie Trudie Styler. L'occasione? Il 32esimo anniversario di matrimonio dell'artista e dell'attrice britannici, ormai toscanissimi

La super festa per l'anniversario di matrimonio di Sting e Trudie Styler (al centro). A sinistra con Giancarlo Antognoni, a destra Zucchero

Almeno cento persone invitate a cena nel meraviglioso e bucolico contesto della super villa di Sting e moglie. Tavole imbandite all'aperto, in modo impeccabile. Fiori, candele e luci ad arricchire la splendida cena.

La cena nella Tenuta Il Palagio

Il tutto accompagnato da un palco dove si sono esibiti numerosi super artisti, tra cui Zucchero e lo stesso proprietario della tenuta, Sting. Sul palco Sting ha suonato, accompagnato da una tastiera, anche il celebre capolavoro dei Police, Every Breath You Take. Zucchero ha invece regalato ai tantissimi ospiti l'esibizione della sua Così Celeste, celeberrimo brano del 1995.

Sting e la moglie Trudie Styler

Sono stati tantissimi i vip invitati alla festa. Tra questi anche il leggendario calciatore Giancarlo Antognoni, che ha portato in regalo alla coppia alcune maglie della nazionale autografate. “Una bellissima serata a casa di Sting per il suo anniversario di matrimonio”, ha scritto Antognoni su Instagram pubblicando alcuni scatti della splendida festa.