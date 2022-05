Festa della Mamma in Toscana, gli appuntamenti. La nostra guida

Firenze, 8 maggio 2022 - La Festa della mamma, che si celebra l’8 maggio, è una giornata speciale. Un appuntamento che cade la seconda domenica di maggio, in Italia come in diverse parti del mondo, e che rappresenta la perfetta occasione per esprimere amore e gratitudine per le proprie genitrici, che ai figli hanno donato la vita e amore incondizionato.

Fiori, idee regalo particolari, serate in musica, frasi d’auguri poetiche ed originali. Ecco la nostra guida agli appuntamenti in Toscana, in un anno in cui non mancano le iniziative solidali rivolte alle mamme ucraine in fuga dalla guerra.

I mercati dei fiori in Toscana

Questa domenica sono tanti i posti dove trovare il più gettonato dei regali, un bel mazzo di fiori di stagione da regalare alla propria mamma: da Montelupo in Fiore, negli stand allestiti tra piazza della Libertà e via Garibaldi, alla mostra mercato ‘Siena in fiore’ che è eccezionalmente aperta anche questa domenica fino alle 19,30 nei giardini intorno alla fontana di San Prospero. A Barberino Val d’Elsa l’appuntamento è con Barberino in Fiore, dove oltre ai banchi degli operatori del settore florovivaistico che espongono fiori e piante, ci saranno musica, spettacoli e degustazioni. L’8 maggio c’è Massa in Fiore nel centro storico di Massa. In mostra, dalle 9.30 e fino alle 19.30 tutti i fiori più belli di questa stagione portati dalle aziende agricole locali: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, gerbere fino agli ulivi secolari e alle piante grasse. E ancora le erbe aromatiche con salvia, rosmarino e coriandolo indispensabili per allestire profumatissimi piccoli orti su davanzali, pareti e terrazzini.

Una Festa della mamma per sostenere la ricerca

La Festa della Mamma coincide con le Giornate del Sorriso dell’Att: fino all’8 maggio i volontari saranno nelle postazioni di Firenze, Prato e Pistoia per offrire le colorate piante di petunia e le confezioni di fiori di cioccolato, a fronte di una piccola donazione. Con un regalo Att sarà dunque possibile festeggiare la propria mamma e garantire cure domiciliari gratuite ai malati di tumore. I prodotti solidali potranno essere ordinati anche da casa scegliendo il ritiro nelle sedi Att o la consegna a domicilio. Torna con la festa della mamma la possibilità di acquistare l’azalea della ricerca di Fondazione Airc nelle piazze di tutta Italia.

Musica all’Hard Rock Cafe di Firenze

Il mese di maggio all’Hard Rock Cafe di Firenze propone concerti e iniziative particolari per celebrare la festa più dolce che c’è, quella della mamma. L’8 maggio un duo d’eccezione si esibirà alle 13.30 per accompagnare il pranzo all’insegna di grandi classici, italiani e stranieri, con chitarra, voce e violino: da Bittersweet Symphony a Your Song, a In the end. Angela Tomei, violinista che ha girato il mondo con l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e con l’Orchestra Regionale Toscana e Marzio Pinzauti, polistrumentista autodidatta.

Le Coop toscane sostengono le mamme in fuga dalle guerre

In occasione dell’8 maggio le Coop toscane promuovono una campagna che mette al centro le mamme in fuga dalle guerre, da quella in Ucraina alle altre emergenze che sempre più spesso vedono più esposte proprio le donne. L’iniziativa, che prevede la donazione di un pacco di pannolini e mutandine a marchio Coop per ogni confezione acquistata, si svolge in collaborazione con la Protezione civile della Toscana. L’iniziativa di solidarietà si sviluppa nei punti vendita Coop, c’è tempo fino all’11 maggio per aderire.

Regalare un albero alla mamma e al pianeta in compagnia dei The Jackal

Dall’arancio alla mangrovia, dal palissandro alla graviola fino alla caoba: questi gli alberi speciali da poter regalare in occasione della Festa della Mamma, partecipando a ‘Grazie, mamma!’, la campagna di sensibilizzazione alle tematiche ambientali realizzata da Treedom, la piattaforma con sede a Firenze, che permette di piantare e regalare alberi a distanza e seguire online la loro storia. Il lancio della campagna è stato affidato ai The Jackal con un video dove Fru, Aurora e Claudia cercano una nuova via per salvare il pianeta. Chiunque potrà scegliere gli alberi speciali selezionati proprio per la Festa della Mamma, sulla piattaforma Treedom (a questo indirizzo: https://www.treedom.net/it/plant-a-tree), per favorire il progetto di realizzare ecosistemi sostenibili, sul territorio e in tutto il mondo.

Le frasi più belle per rendere speciali gli auguri

“Dio non può essere ovunque: è per questo che ha creato le mamme” (Leopold Kompert); “Mamma, la parola più bella sulle labbra dell’umanità” (Kahil Gibran); “La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo” (W.R.Wallace); “Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono” (Honorè de balzac); “La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti” (Tenneva Jordan).

Maurizio Costanzo