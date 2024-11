Festa di fine anno, primo in graduatoria il progetto della Fondazione Arezzo Wave Italia

Arezzo, 22 novembre 2024 – L'Amministrazione Comunale rende noto che con provvedimento n. 2906 del 22/11/2024 è stata approvata la graduatoria delle proposte relativa all'“Avviso pubblico per erogazione contributi per organizzazione della festa di fine anno 2024”. I tre progetti pervenuti entro i termini previsti sono stati analizzati dalla Commissione tecnica, preposta alla valutazione degli stessi. A seguito della valutazione è risultato primo in graduatoria il progetto della Fondazione Arezzo Wave Italia (36,5 / 45) seguito da quello della Associazione Music (33,5 / 45) e in ultimo dal progetto della APS Quelli del 29 (28,5 / 45). L'evento proposto con il progetto vincitore, che si terrà la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio all'aperto, in Piazza Sant'Agostino, con la possibilità di svolgere alcune attività al chiuso all'interno della sede di Informagiovani, beneficerà del contributo di 50mila euro stanziato con l'avviso pubblico a cura dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo.