Festa della donna, 8 marzo di eventi in tutta la provincia

Arezzo, 8 marzo 2024 – Dalle dame di Giostra alle cantanti liriche “Appassionate” del concerto di stasera al Petrarca. L’omaggio alle donne di questo 8 marzo passa da un cartellone lunghissimo di eventi per tenere alta l’attenzione su parità di genere, diritti e lavoro, combattere la violenza e celebrare la donna nella Giornata nazionale. Stasera alle 21 è in programma al Teatro Petrarca l’esibizione del trio di cantanti liriche Appassionante, formazione artistica femminile che interpreterà un vasto repertorio di arie di opere liriche, canzoni italiane d’autore, successi pop-rock internazionali e un brano originale scritto per denunciare la violenza di genere e lanciare un messaggio di speranza. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su discover arezzo. Stasera il quartiere di Porta del Foro ospita la cena in sostegno dell'associazione "Senza Veli sulla Lingua" che si occupa di aiuto e sostegno alle donne. Stamani alle 11sarà inaugurata la mostra fotografica “Dame in Giostra” nel Chiostro di Palazzo Comunale visitabile a ingresso libero tutti i giorni dalle 9 alle 18, eccetto la domenica. Stasera alle 22 al Circolo Aurora di Arezzo la cantautrice cubana Leydis Mendez in concerto per la rassegna DiVociDiDonne dedicata alle voci femminili. Il coordinamento donne Cisl, Fisascat Arezzo, col Centro Helios, hanno dato vita al progetto espositivo permanente “Donne&Libertà” per celebrare il talento artistico di donne adulte che vivono quotidianamente la loro disabilità e che attraverso la fotografia esprimono i loro sentimenti, inaugurazione stamani alle 10 in Viale Michelangelo. Al teatro di Cavriglia stasera alle 21,30 va in scena la pièce “Diritti o rovesci….ma pari!”. Katia Beni e Benedetta Giuntini affronteranno temi difficili, relativi alle pari opportunità in ogni settore della vita, con un taglio ironico e divertente: una giornalista, a volte fuori di testa, intervista un’attrice comica, a volte intelligente, in un mondo, quello dello spettacolo, che ha a che fare soprattutto con la comunicazione. Un’esilarante catena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali, sconvolgimenti ormonali, che lascia spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati. Le conquiste delle Donne nello Sport. Come le atlete hanno cambiato la storia del tennis, è l’evento aperto a tutti che si terrà oggi alle 17 al Mercato Coperto di Campagna Amica ad Arezzo organizzato da Pronto Donna Centro Antiviolenza e Coldiretti. Un 8 marzo dove le donne raccontano di donne, solidarietà, comprensione, emancipazione, esperienze e testimonianze nel libro Quante storie tante storie frutto del lavoro quotidiano dell’associazione Donne insieme che da anni lavora per l’inclusione delle comunità migranti e delle donne, presentazione alle 17 alla Feltrinelli. Al teatro Moderno di Tegoleto c’è ,’apericena spettacolo “La voce delle donne”, un viaggio nel panorama musicale femminile con Alessandra, Gianna, Francesca Purpura e Sonia Mori. Il Museo Archeologico di Arezzo propone alle 10 e alle 17,30 "Storie di donne al Museo”, il personale e la direttrice alterneranno le loro voci per presentare al pubblico storie di donne reali o mitiche suggerite dalle opere esposte,ingresso gratuito per le donne. Oggi Casa Bruschi offre a tutte le donne l’opportunità di visitare a prezzo ridotto la mostra La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo, alle 17 un concerto a ingresso gratuito per le donne, in collaborazione con l’Orchestra Giovanile di Arezzo con protagoniste alcune giovani musiciste: Viola e Margherita Pasquini, rispettivamente al violino al violoncello, suoneranno musiche di Bach, Brahms, Haydn e Tchaikovsky accompagnate al pianoforte da Marco Lazzeri. Anna Izzo presenta "La violenza è una gabbia" a Valdichiana Village stamani alle 11. Oggi alle 15,30 nel salone di via Monte Cervino Cgil presenta il libro “Gli occhi addosso” di Laura Capaccioli che nel suo libro ha raccontato la sua seconda vita, quella determinata da un gravissimo incidente stradale. “Dalle parti di Alba de Céspedes” è l’evento in programma domani alle 17.30, a Le Fornaci di terranuova, D all'ennesima con Giovanna Guariniello e la regia di Alessandra Chieli è lo spettacolo che andrà in scena al teatro di Anghiari stasera alle 21, una piccola raccolta di tre storie di Donne, ispirate a vite vere. A Foiano: la mostra «perché Donna» alla Galleria Furio del Furia fino al 10 marzo e domani alle 17.30 nella Sala Furio del Furia l’attrice Chiara Foianesi con uno spettacolo da lei scritto e interpretato “Vietato invecchiare” , mentre domenica alle 17 nella Sala Carbonaia c’è “Io credo nell’amore” scritto e interpretato dai ragazzi del progetto Viva - Vita Indipendente Valdichiana e Dopo Di Noi. “Il coraggio è donna, come la libertà” è l’evento dedicato alla figura di Oriana Fallaci, alle 10 a Palazzo delle Laudi a Sansepolcro. A Capolona la mostra fotografica di Giulia Lovari “Sulla strada per le città invisibili” che si inaugura alle 17,30 in piazza della Vittoria e rimarrà aperta per tutto il mese.