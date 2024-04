“EstateLandia”: i nuovi centri estivi del Csi

Arezzo, 29 aprile 2024 – Dopo il grande successo delle attività invernale e pasquali, per l’Area Educativa del Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano è tempo di preparare l’estate. Dall’undici giugno i bambini e le bambine dai 3 anni in su potranno partecipare a “EstateLandia”: i nuovi centri estivi che si svolgeranno per tutti i mesi estivi al San Domenico Village, casa del Csi.

Illustra i nuovi centri estivi la Responsabile dell’Area Educativa Vincenza Balsamo: “Veniamo dai numeri grandissimi dello scorso anno, in cui oltre 100 famiglie ci hanno dato fiducia affidandoci i loro bambini e bambine. Per questo in primis ringrazio loro per averci fatto crescere. È il quarto anno per i nostri centri estivi, che si svolgeranno nella nostra sede di via del Balilla, 11, vicino a Piazza San Domenico. Abbiamo deciso di chiamare l’edizione 2024 “EstateLandia” perché ci sarà una grandissima novità che sveleremo ai genitori quando ci chiederanno le informazioni; ma le attività confermate sono molteplici: dallo sport, fiore all’occhiello, ai percorsi di psicomotricità, alle attività manuali, ingressi in piscina e visite ai musei. I bambini saranno sempre affiancati dai nostri educatori: insieme a loro stiamo già mettendo a punto un piano educativo. Permettetemi di dire che il centro estivo non è un parcheggio dove lasciare i propri figli come erroneamente molti pensano, bensì un valore educativa importante perché nel periodo estivo si sostituisce alla scuola e deve accompagnare il bambino per ben tre mesi. E dal nostro canto, gli faremo vivere delle esperienze complete a 360°”.