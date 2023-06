Musica, cibo e negozi aperti: a Staffoli si spalanca l'estate

Santa Croce sull'Arno, 21 giugno 2023 - Una frazione che diventa protagonista nell'inizio dell'estate. Parliamo di “E-State a Staffoli”, la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Staffoli con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Croce sull'Arno andrà in scena domenica 25 giugno a partire dalle 17.

“Sono davvero felice per questa iniziativa che apre la bella stagione e allo stesso tempo invita a restare a Staffoli, un evento che invoglia alla partecipazione e allo stare insieme” il saluto del sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda.

“Grazie all'impegno dei commercianti con il nuovo Ccn si è costituito un gruppo affiatato che lavora con approccio costruttivo e propositivo per valorizzare Staffoli, una bella località immersa nelle colline delle Cerbaie".

"Dopo la costituzione del Centro commerciale naturale ci siamo messi immediatamente al lavoro e collaboriamo con entusiasmo – afferma la presidente del Ccn di Staffoli Mariangela Lopardo – Grazie a Confcommercio e al Comune per il supporto continuo che hanno assicurato anche in occasione di questo importante evento”.

“L'unione è la forza di paesi e borghi del nostro bellissimo territorio e del loro tessuto commerciale – le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli -Eventi come questo sono importantissimi per tenere accese le luci di attività e negozi, in questo caso grazie a un connubio vincente testimoniato dall'impegno dei commercianti, dell'associazione di categoria e dalla vicinanza dell'amministazione comunale”.

Domenica 25 giugno sarà una vera serata di festa nel cuore del paese, che si presenterà in una veste inedita. Piazza Panattoni e via Livornese (nel tratto compreso tra il Ristorante Fanellino e l'incrocio con via Fattori) saranno eccezionalmente chiuse al traffico per consentire un'esperienza emozionante da vivere in piena sicurezza, con tante occasioni di shopping nei negozi del centro aperti fino a tardi e la possibilità di gustare un'ottima cena all'aria aperta nei ristoranti, locali e attività del centro, pronti a soddisfare tutti i palati con proposte gastronomiche e menù dedicati nello speciale allestimento lungo via Livornese.

Non mancheranno il mercatino artigianale e il raduno di auto full range e moto d'epoca. Alle 22 il gran finale con il concerto dei Mama Lover in piazza Panattoni: una divertentissima cover band pronta a far ballare e divertire il pubblico con un ricchissimo repertorio dei più grandi successi della musica dance dagli anni '70 fino agli anni 2000.