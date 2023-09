Protezione civile: giornate di esercitazione e formazione in Garfagnana

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 30 settembre 2023 – Grandi manovre nel capoluogo della Garfagnana per le tante unità appartenenti ai gruppi di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia che si sono mosse all’unisono per partecipare allo straordinario evento di Formazione ed Esercitazione di Protezione civile con l’allestimento di un Campo Accoglienza perfettamente funzionale a ogni esigenza in caso di emergenza. A coordinare le operazioni logistiche il nutrito gruppo della sezione Garfagnana degli Autieri d’Italia, guidato dall’attivo presidente Massimo Turri.

Alla presenza dei vertici del Dipartimento Nazionale Protezione Civile, del presidente nazionale dell’Associazione A.N.A.I, generale Gerardo Restaino, del vicepresidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, generale Nunzio Paolucci, del consigliere regionale Mario Puppa, del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, della vicesindaco con delega alla Protezione civile comunale, Chiara Bechelli, di gran parte dei primi cittadini della Valle del Serchio e di tanti giovani studenti dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo e dell’Isi Garfagnana, questa mattina si sono aperte alla cittadinanza le porte del Campo Accoglienza con una cerimonia ufficiale, iniziata con l’alzabandiera e proseguita con la visita ai moduli allestiti nella tensostruttura di piazzale Chiappini.

Le esercitazioni andranno avanti per tutta la giornata di domani, 1 ottobre, anche in notturna, in varie zone del territorio e si concluderanno nei prossimi giorni con la graduale chiusura del Campo.