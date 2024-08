Ermini confermato al vertice dell’Unione dei Comuni del Pratomagno

Arezzo, 9 agosto 2024 – Con il voto Unanime della Giunta dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, il Sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini è stato rieletto Presidente dell’Unione che racchiude i comuni di Castelfranco Piandiscó, Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi . La conferma di Ermini per un secondo mandato di 20 mesi alla guida dell’Ente è segno di fiducia verso il collega e di responsabilità verso l'Ente - affermano i neo Sindaci Michele Rossi di Castelfanco Piandiscó e Andrea Rossi di Loro Ciuffenna, entrambi eletti per la prima volta alla guida dei rispettivi Comuni. Un segno importante di stima che mi riempie di gioia e di responsabilità-afferma Ermini ringraziando i colleghi Sindaci per la fiducia accordatagli-proseguo il mio impegno in questo ruolo molto importante in un momento impegnativo per noi Sindaci che siamo chiamati, oltre che a seguire le nostre Amministrazioni locali, a svolgere il ruolo di Amministratori nelle Unioni dei Comuni. È questo infatti uno dei temi discussi nei tavoli assieme ad ANCI, spiega il Sindaco, con lo scopo di apportare modifiche al TUEL che ad oggi obbliga Sindaci e Segretari Comunali a ricoprire cariche importanti come questa, spesso nei ritagli di tempo sottratti alle proprie Amministrazioni. Sono tante le sfide e gli appuntamenti che ci aspettano dalla modifica dello Statuto dell’Ente per la riorganizzazione delle funzioni associate, alla conclusione di importanti progetti iniziati, alla ricerca di nuovi bandi per finanziare interventi nei nostri territori. Ermini conclude ringraziando le precedenti amministrazioni per il lavoro portato avanti nella precedente legislatura e conferma lo spirito collaborativo e propositivo impostato nel ruolo di presidente dell’UCP assieme ai colleghi Sindaci, ai Consiglieri delegati e a tutti i dipendenti.