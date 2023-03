“Epilessia e sport” possono convivere. Un convegno al San Donato

linoli

Arezzo, 27 marzo 2023 – Dalla collaborazione tra Asl Tse e Associazione “Arezzo per l'Epilessia ODV” è nato il convegno “Epilessia e Sport”, che si è svolto presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato. L’evento patrocinato da Lice, Opi Arezzo e sponsorizzato da Seri Car service è nato per trasmettere il messaggio principale dello sport come veicolo di salute… nonostante l’epilessia!Ed ha visto il coinvolgimento di ragazzi, genitori, società sportive, sanitari e istituzioni attorno ad una tavola rotonda per ascoltare le testimonianze di pazienti e familiari e per discutere di queste importanti tematiche. “Ad Arezzo, da oltre 30 anni, è attivo un Ambulatorio dedicato all’Epilessia, attualmente gestito dai medici della U.O.C. Neurologia di Arezzo e della UOSD Neurologia del Valdarno. È il punto di riferimento per molti pazienti aretini e provenienti dalle province vicine, adulti e in età evolutiva, che necessitano di una definizione diagnostica, dell’impostazione della terapia e di eseguire controlli periodici della malattia. Fino ad ora sono state registrate oltre 6000 cartelle ambulatoriali e nel 2022 sono state eseguite circa 1150 visite specialistiche per epilessia” Spiega il dott.Giovanni Linoli, direttore della Unità Operativa Complessa di Neurologia di Arezzo. “L’accesso al centro per l’Epilessia – Specifica la neurologa dott.ssa Rosita...