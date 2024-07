Arezzo, 25 luglio 2024 – Mercoledì 24 luglio si è celebrata la cerimonia ufficiale presso la Sala delle Donne della Camera dei Deputati con l’affissione della foto di Elisa Carloni prima sindaca del comune di Castiglion Fibocchi e una delle 13 donne sindache italiane nominate nell’immediato dopoguerra.

Eletta alla guida del piccolo Borgo toscano, dai colleghi consiglieri, nel Consiglio Comunale del 7 aprile 1946, a seguito delle amministrative del 24 marzo 1946; restò in carica fino al 31 luglio 1949.

Alla presenza del sindaco del comune di Castiglion Fibocchi Marco Ermini e della Giunta il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha parlato del Ruolo centrale delle donne nella politica e non solo. Ermini si è soffermato sulla figura di questa donna semplice che però con la sua tenacia ebbe il coraggio di presentarsi alle elezioni in un particolare periodo storico dove la figura delle donne era ancora relegata a quella di madre e casalinga. Nella Sala delle Donne inaugurata nel 2016 dall’allora presidente della Camera Laura Boldrini mancava proprio la presenza di Elisa Carloni, prima sindaco donna dell'intera Regione Toscana. Grazie all’Amministrazione Ermini e ad un accurato studio fatto dall’ufficio dei servizi demografici del comune di Castiglion Fibocchi in sinergia con Francesca Basanieri, presidente della commissione delle pari opportunità della Regione Toscana e all'impegno delle Onorevoli Tiziana Nisini e Deborah Bergamini, adesso farà per sempre parte della storia d’Italia con il giusto riconoscimento in una delle sale più rappresentative delle nostre istituzioni.