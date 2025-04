Arezzo, 17 aprile 2025 – Elezioni referendarie: scade il 7 maggio la domanda di voto per corrispondenza per gli italiani temporaneamente all’estero

E’ il 7 maggio il termine ultimo per inoltrare domanda di voto per corrispondenza per gli elettori italiani temporaneamente residenti all'estero. Entro questa data, gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arezzo dovranno inoltrare domanda all'Ufficio elettorale tramite le seguenti modalità: PEC a [email protected] , mail a [email protected] ; presso l’Ufficio elettorale su appuntamento via mail a [email protected] oppure telefonando allo 0575/377239-774); presso lo Sportello su appuntamento https://agendautenti.comune.arezzo.it oppure telefonando al numero 0575/377777; per lettera raccomandata: indirizzata a “Comune di Arezzo, Ufficio Servizi demografici e statistica- Elettorale, Piazza Amintore Fanfani 1, 52100 Arezzo”. In caso di invio tramite posta o PEC/email, è necessario allegare alla domanda una copia di un documento di identità valido.

Al link https://www.comune.arezzo.it/elettori-temporaneamente-allestero-scade-7-maggio-domanda-votare-corrispondenza tutte le informazioni dettagliate.