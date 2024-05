Elezioni comunali Firenze e Prato, il sondaggio su Toscana Tv

Firenze, 23 maggio 2024 – A due settimane dal voto per le elezioni comunali a Firenze e Prato, arriva l’ultimo sondaggio realizzato da EMG Different per Toscana TV. I dati forniranno l’ultima fotografia delle intenzioni di voto prima del divieto di pubblicazione dei sondaggi, con domande relative all’orientamento politico, al gradimento delle liste elettorali e ai temi più sentiti dai cittadini delle due città più grandi della Toscana. I dati saranno presentati in esclusiva in diretta tv giovedì 23 maggio a partire dalle ore 18.30 su Toscana TV, canale 11. In studio una platea di giornalisti e opinionisti commenteranno l’esito del sondaggio.