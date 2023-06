Eccellenza al femminile: il Rotary celebra l'impegno delle donne

“Eccellenza al femminile”, questo il titolo dell'incontro promosso dal Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico ieri sera a Villa Viviani. Protagoniste tre donne di indubbio valore -professionale ma anche umano- come Cristina Manetti, prima Capo Gabinetto alla presidenza della Regione, Barbara Bertocci, direttrice creativa della maison di moda Monnalisa, e la giornalista di QN Letizia Cini che, responsabile del quotidiano sociale “Luce!”, che ha illustrato la mission del canale web dedicato all'inclusione luce.lanazione.it. “Il mio desiderio – spiega il presidente rotariano Pino D'Aliesio- è stato quello di chiudere la mia annata con un focus sull'eccellenza femminile, organizzando una conferenza a tre voci con relatrici di eccezione, impegnate in diversi ambiti professionali, per dare vita ad un forum nel quale a brillare fossero punte di diamande della nostra società. Ci tenevo che la serata fosse distante dalla data della festa delle donne, perché l'attenzione verso il mondo femminile deve essere costante. Un omaggio anche alle socie del nsotro Club, che negli ultimi anni sono fortunatamente aumentate. L'obiettivo futuro è proprio quello di coinvolgere e veder crescere la presenza femminile in tutte le attività della nostra associazione”. Nel corso dell'anno i soci del Firenze Lorenzo il Magnifico hanno elargito numerose donazioni ad altrettante realtà del nostro territorio, tutte ben note per l'impegno profuso a favore dei bisognosi: dalla Misericordia all'Istituto degli Innocenti, dall'Istituto Scudi di San Martino all'Associazione Prama Prato e alla Fondazione Caritas, per dirne alcune. Il Club ha anche contribuito a raccolte fondi a favore del popolo ucraino e di quello emiliano romagnolo.