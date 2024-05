E’ finita la love story fra la toscana Braccini e Sinner

Montevarchi (Arezzo), 31 maggio 2024 – Dopo 4 anni insieme è finita la storia d’amore tra Jannik Sinner e Maria Braccini, 23 anni, professione influencer, nata a Nuova Dehli in India ma toscana. La mamma dell’influencer (3354mila follower su Instagram), Silvia Mannucci, è titolare di un emporio di stoffe in centro a Montevarchi mentre il marito ingegnere lavora in Germania.

Adesso Sinner, impegnato al Roland Garros, ha pubblicamente ammesso di frequentare la collega russa Anna Kalinskaya. "Come sapete non mi piace parlare di gossip - ha dichiarato Sinner in conferenza stampa dopo il convicente debutto a Parigi contro Eubanks - Sì, sto con Anna, quello lo posso confermare, ma vogliamo tenere tutto molto riservato. Non dirò altro sulla mia vita privata".

La prima apparizione della tennista al fianco di Sinner è stata a Torino, quando il tennista numero 2 al mondo si stava curando l'anca, seguita da una cenetta immortalata dai fotografi a Parigi alla Langosteria dello Cheval Blanc, vista sulla Tour Eiffel. Poi la tennista russa è apparsa sulle tribune del Suzanne Lenglen, dove l'influencer non si era mai potuta neanche accostare. Non era nel box ufficiale di Sinner ma era comunque in una postazione d'onore, dietro il capitano di Davis Filippo Volandri e Paolo Lorenzi, intenta a seguire il match d'esordio di Sinner contro Eubanks.